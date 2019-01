Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkáspárt jelezte: támogatja azt a módosító indítványt, amely időt hagyna a brit parlamentnek törvényt alkotni a Brexit határidejének kitolására.","shortLead":"A Munkáspárt jelezte: támogatja azt a módosító indítványt, amely időt hagyna a brit parlamentnek törvényt alkotni...","id":"20190129_munkaspart_modositas_europai_unio_kilepes_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89daf4e9-55f8-4a15-be92-056ccd28c141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_munkaspart_modositas_europai_unio_kilepes_brexit","timestamp":"2019. január. 29. 15:24","title":"A Munkáspárt nem akar megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","shortLead":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","id":"20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954e82b8-5885-4986-93b7-f485532ed9a2","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","timestamp":"2019. január. 28. 19:34","title":"Víz alatti expedíciót indítanak, hogy megtalálják Sala gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0d032b-8b8f-4495-b5d5-8babf0aede2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan érdemes ráállni erre az iparágra is, és nevet szerezni az elektromos autók optikai tuningolásában.","shortLead":"Gyorsan érdemes ráállni erre az iparágra is, és nevet szerezni az elektromos autók optikai tuningolásában.","id":"20190128_tesla_model_3_tuning_revozport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0d032b-8b8f-4495-b5d5-8babf0aede2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741678a6-1374-46a3-9e2c-c79942f815cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_tesla_model_3_tuning_revozport","timestamp":"2019. január. 28. 11:15","title":"Igazán jót tesz egy kis finom tuning a Tesla Model 3-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May, hogy elkerülje a megállapodás nélküli Brexitet. Legalábbis a brit sajtó találgatásai alapján ez várható a következő napokban.","shortLead":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May...","id":"20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a365848-f454-41dd-9125-d69dfbd4da90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","timestamp":"2019. január. 28. 13:04","title":"Brexit: vakmerő tervek a brit kormányfő asztalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268c45f1-f4bb-4df1-82a9-1f32e61e78e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az csak holnap este derül ki, hogy a munka mire volt elég a világ legrangosabb szakácsversenyén.","shortLead":"Az csak holnap este derül ki, hogy a munka mire volt elég a világ legrangosabb szakácsversenyén.","id":"20190129_bocuse_dor_pohner_adam_szakacsverseny_lyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268c45f1-f4bb-4df1-82a9-1f32e61e78e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c127eee5-59cf-4726-89c6-97e1f254aeee","keywords":null,"link":"/elet/20190129_bocuse_dor_pohner_adam_szakacsverseny_lyon","timestamp":"2019. január. 29. 19:49","title":"\"Mindent meg tudtunk csinálni\" – megszólalt a Bocuse d'Or magyar versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","shortLead":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","id":"20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb5181-4cf0-4a76-8b34-c9a1c13c6181","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 28. 13:05","title":"Két nőt is megpróbált megerőszakolni egy férfi Miskolcon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Bulgáriát és Görögországot előzzük, Románia előttünk. Az EU egyik legkorruptabb országa a miénk.","shortLead":"Csak Bulgáriát és Görögországot előzzük, Románia előttünk. Az EU egyik legkorruptabb országa a miénk.","id":"20190129_Meg_mindig_a_korrupcio_mocsaraban_dagonyazik_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46a31e-dcb4-4ab7-8368-e2e75252ce83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Meg_mindig_a_korrupcio_mocsaraban_dagonyazik_Magyarorszag","timestamp":"2019. január. 29. 08:10","title":"Még mindig a korrupció mocsarában dagonyázik Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","shortLead":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","id":"20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09e618d-1970-45f2-ad03-09b2f3f42789","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","timestamp":"2019. január. 29. 19:46","title":"Zátonyra futott egy teherszállító hajó a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]