Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlik majd az egyébként egyre kevesebb nézőt vonzó gála, az Akadémia pedig eredetileg úgy tervezte, hogy idén négy kategória díját is reklámszünetben adják át. Két produkció sem úszta meg a Weinstein-ügy utáni korszak botrányait, és megkaphatja első játékfilmes Oscarját a Netflix. Összeszedtünk mindent, amit fontos tudnia a hétfő hajnali Oscar-gáláról.

Hosszú idő után először ceremóniamester nélkül tartják idén az Oscar-gálát. A színész és komikus Kevin Hart decemberben jelentette be, hogy ő lesz a díjátadó házigazdája, hogy aztán két nap múlva bejelentse, hogy mégsem. Hart azután lépett vissza, hogy az amerikai filmakadémia ultimátumot adott neki: kérjen bocsánatot korábbi, homofób tweetjeiért. Ő viszont azt mondta, nem fog bocsánatot kérni valamiért, amin már túl van, különösen, hogy ma már teljesen másról szól az élete, a visszalépéséről hírt adó bejegyzésében ugyanakkor biztos, ami biztos, elnézést kért az LGBTQ közösségtől.

A szervezők ezután újra keresni kezdték azt a figurát, aki biztosíthatná a magas nézőszámot. Az a hír is felröppent, hogy esetleg a Bosszúállók sztárcsapatát, vagy Whoopi Goldberget vetnék be műsorvezetőként, de végül inkább egy halom A-listás sztárt kértek fel a feladatra. A díjátadók között lesz például Emilia Clarke, Laura Dern, Stephan James, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Daniel Craig, Chris Evans, Jennifer Lopez, Frances McDormand, Gary Oldman, Sam Rockwell, Charlize Theron, Tessa Thompson és Constance Wu is.

Mivel a gálát évről évre kevesebben követik, sőt a tavalyi show-nak rekordalacsony, 26,5 millió nézője volt, a szervezők megígérték, hogy az idei műsor harminc perccel rövidebb lesz, négy kategória, az operatőr, a vágó, a kisjátékfilm, valamint a maszk és haj díjait a reklámszünetben adják át. A döntés miatt a kategóriák szakmai szervezetei levélben tiltakoztak, és számos színész és rendező is kiállt mellettük. Az Akadémia ezután visszakozott, és bejelentette, hogy mégis maradnak a hagyományos műsorrendnél, egyetlen kivétellel: idén mindenki másfél percet kap a neve elhangzásától kezdve arra, hogy átvegye és megköszönje a díjat.

Nem ez volt az egyetlen botrány, amely a gála előkészületeit kísérte: a Roma egyik szereplőjétől, a Fermint alakító, mexikói Jorge Antonio Guerrertól az amerikaiak (arra hivatkozva, hogy attól tartanak, a férfi munkát akar keresni az országban) megtagadták a vízumot. Először csak turistaként szeretett volna eljutni az Egyesült Államokba, a másik két alkalommal viszont a Roma promóciója miatt érkezett volna. Guerrernek negyedjére sikerült intézni egy nem-bevándorló vízumot.

Mit kell tudni a filmekről?

A tavalyi év egyik legszebb filmjének tartjuk Alfonso Cuarón fekete-fehér, Mexikóban játszódó drámáját, amely a rendező saját gyerekkorába kalauzolja a nézőket. A kritikusok egytől-egyig fejet hajtanak a rendkívül személyes hangvételű produkció előtt, nem véletlenül a Roma az idei Oscar-gála legnagyobb várományosa. Ha az abszolút győzelem idén Cuarón filmjéé lesz, akkor a Roma többszörösen is történelminek számító eredményt fog elérni.

Egy cselédlány teherbe esik, egy család széthullik A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját gyerekkorába kalauzolja nézőit. Egy cselédlány terhességének és egy család széthullásának, majd megerősödésének története nemzetközi elismeréseket és a legfontosabb Oscar-jelöléseket söpörte be. A tavalyi év egyik legszebb filmjét a Netflixen nézhetjük meg. Kritika.

Tíz jelölést húzott be, és a fogadások alapján a beváltott díjak tekintetében le fogja gyűrni a nagy vetélytársát is, a szintén tíz jelöléssel büszkélkedő A kedvencet. Aki biztosra megy, a Romára fogad: az Oscar-gála előtt a legjobb film díjára magasan a legnagyobb esélyes szinte minden fogadóirodánál. A második legesélyesebb – jelentősen lemaradva a Roma mögött – a Zöld könyv, a harmadik A kedvenc. A Roma egyébként az idegen nyelvű filmek kategóriájában is toronymagas esélyes, a Hidegháborút és a Bolti tolvajokat előzve.

A legjobb filmek kategóriájában idén több olyan produkció is van, amelynek a kitüntetése felérne egy erős politikai állásfoglalással. A Fekete párduc (amelynek győzelme esetén először lehet legjobb film egy képregényen alapuló szuperhősmozi) szinte kizárólag afroamerikai színészekkel és stábbal készült. A Spike Lee által rendezett Csuklyások az amerikai Dél rasszizmusáról szól, a Zöld könyv ugyanezen témára egy könnyedebb, pozitívabb kicsengésű road movie-t ad válaszul.

Így kell hülyét csinálni a rasszistákból A Csuklyások - BlacKkKlansman az az első osztályú film, amelyen remekül lehet szórakozni: humora coeni, stílusa lehengerlő, cselekménye meghökkentő, ráadásul igaz történet. Ehhez jönnek még a parádés alakítások és a pörölyszerűen hatásos rendezés. És most az is jól áll a filmnek, hogy Spike Lee mindenkinél jobban tud mindent, és szerinte mindig neki lehet csak igaza.

Az Alelnök az amerikai külpolitika kritikájaként is felfogható, és a Romára irányuló kitüntetett figyelem ugyancsak fontos jelentéssel bír éppen most, amikor Donald Trump falat akar építeni a mexikói határra.

Botrány botrány hátán

A legjobb filmek kategóriájában alig van olyan alkotás, amelynek ne lett volna valamilyen botránya az Oscar-kampány időszakában. Ebből a szempontból pont a Roma az egyik legvitatottabb produkció, a Netflix ugyanis elképesztően túltolta a film marketingjét, legalább kétszer annyi pénzt költött a promócióra, mint a készítésre. Nagy sérelem a multiplex mozik részéről, hogy a streaming szolgáltató nem adott elég játékidőt nekik, így azok eleve megtagadták a film bemutatását. Ha valami keresztbe tehet a Roma győzelmének, az az, hogy sokak szemét szúrná a Netflix diadalmenete, (amely egyébként komoly hatással lenne a filmiparra is).

Az Oscar előtti hajrában a legjobb film kategória másik szereplőjének, a Zöld könyvnek a kampányába hiba csúszott, mert a főszereplő Viggo Mortensen az egyik vetítés után „négerezett” egyet, a film alapjául szolgáló igaz történet érintettjei pedig kikérték maguknak a film cselekményét, szerintük a Zöld könyv teli van ferdítésekkel, hazugságokkal. Ezek a „bakik” rontják az egyébként sokat dicsért alkotás esélyeit. A Zöld könyv három Golden Globe-ot már hazavitt idén, a vasárnapi gálán pedig a legnagyobb eséllyel a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscart kaphatja meg Mahershala Ali alakításáért.

Kap-e Lady Gaga Oscart?

A legfontosabb kategóriában esélyes további két produkció sem úszta meg a Weinstein-ügy utáni korszak botrányait: a Csillag születik producerét, Jon Peterst és a Bohém rapszódia rendezőjét, Bryan Singert is szexuális zaklatással vádolták vagy vádolják.

Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt - Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.

Utóbbi két film esetében egyébként sem lenne kár, ha lecsúsznának a díjról – egyik sem lett kiemelkedő alkotás. A Csillag születik teljes nyugalommal várhatja azonban, hogy Lady Gaga és Bradley Cooper közös szerzeményéért, a legjobb betétdalért Oscart kapjon, noha minden bizonnyal az amerikai filmakadémián belül van egy ellentábor is, amely viszont inkább Kendrick Lamar munkásságát díjazná a Fekete párduc filmzenéjéért.

A fekete szuperhős üzenete nem csak Amerikában szólhat nagyot A Fekete Párduc megint egy olyan Marvel-film, amelyen átüt a rendező személyisége, s ez jó. Ryan Coogler megmutatta, hogy ebben a szigorú franchise-ban is lehet okosan táncolni.

Szinte borítékolhatjuk (és a fogadóirodák is ezt jósolják), hogy a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat – háttérbe szorítva Christian Bale-t az Alelnökben nyújtott remek alakításáért – Rami Malek kapja majd. Kizárólag miatta volt amúgy is érdemes végignézni a Bohém rapszódiát, és Malek a létező összes díjat begyűjtötte már az Oscar előtt: megkapta a BAFTA-t, a Golden Globe-ot és a színészszakszervezet elismerését, a SAG-díjat is Freddie Mercury „újraélesztéséért”.

A szürke eminenciás, akinek az Iszlám Államot köszönhetjük Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent latba vet, hogy sikerüljön megszereznie első játékfilmes Oscar-díját. Ám ha a legjobb film díját vasárnap a Roma kapja, annak szakértők szerint mindenképpen komoly hatása lesz a filmiparra - írta vasárnap a The New York Times.

Az Oscar-gála legizgalmasabb kérdése, hogy a kritikusok és a nézők által is ünnepelt, hibátlan Lánthimosz-film, amely ráadásul különösebb botrányok nélkül jutott el a célvonalba, mennyi jelölést tud a végén díjra váltani. Könnyen lehet, hogy A kedvenc egymás után fog lecsúszni a legfontosabb díjakról vasárnap este, mert a Roma elhappolja majd a film elől a legjobb rendező, legjobb operatőr, legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb film kategóriákban a díjakat.

Perverz intimitás: három nő összezárva - kritika a tíz Oscarra jelölt A kedvencről Tíz Oscarra jelölte az Akadémia azt a különös fekete komédiát, amely Anna királynő kegyenceinek kíméletlen intrikáit mutatja be. Három nő különös, szeretettel, féltékenységgel, kegyetlenséggel fűszerezett kapcsolatának történeténél jobb filmélmény aligha lesz 2019-ben.

A legjobb női főszereplő kategóriában tippre az Anna királynőt alakító Olivia Colmant láthatjuk győztesként felvonulni a színpadra, bár a fogadóirodák szerint Glenn Close esélyesebb a díjra: őt követi Colman, őt pedig Lady Gaga.

Ami legjobb rendezés kategóriáját illeti, itt is a Roma alkotóját, Alfonso Cuarónt várják befutónak a fogadóirodák (1/20 körüli értékkel). Spike Lee a Csuklyások: BlacKkKlansman alkotója már 10-szeres, Giórgosz Lánthimosz (A kedvenc) 30-50-szeres pénzt fizet.



Idén magyar filmért nem izgulhatunk

Az utóbbi években, a magyarok el voltak kényeztetve: nem csak izgulhattunk, hanem örülhettünk is magyar győzelmeknek. 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó díjat, rá egy évre Deák Kristóf és Udvardy Anna vehette át az Oscart a Mindenki című filmért a legjobb élő szereplős kisfilm kategóriában. 2018-ban szintén volt miért izgulni, ugyanis Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Arany Medve-díjas filmdrámája bekerült a legjobb idegen nyelvű film kategóriában a szűkített, kilences listára. Sajnos, a díjat már nem tudta megnyerni.

Már a mutatvány előtt tapsoltak - megnéztük Nemes Jeles új filmjét Velencében Sokakban fog hasonló érzéseket kelteni a Napszállta, mint három évvel ezelőtt a Saul fia. Ugyanolyan makacssággal küzdi magát a célja felé egy különös figura; azonban most egy nő válla fölül figyeljük világot. Jakab Juli hipnotikus tekintetétől nehéz szabadulni, Nemes Jeles László új filmje feldúlja a néző lelkét, de olyan tartalmas élményt nyújt, amiért megéri bevállalni a kellemetlen érzéseket.

2019-ben újra Nemes Jeles László alkotásával neveztünk, a legjobb idegen nyelvű kategóriában, a Napszállta azonban nem került be kilences listába. Bár Tóth Barnabás Susotázs című filmje ott volt a legjobb rövidfilmek szűkített listáján, illetve Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című művét a legjobb egész estés animációs filmek között tartották esélyesnek a jelölésre, végül nem kerültek a jelöltek közé.

A 91. Oscar-gála magyar idő szerint hétfő hajnalban lesz. Kövessék a hvg.hu percről percre tudósítását is, amely a vörösszőnyeges bevonulással egyidőben indul!