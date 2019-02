Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d45ad020-1003-458c-9812-7ad4a1172a79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 éves lett a Forrest Gump, a Dan hadnagyot alakító színész pedig azóta lenyűgöző munkát végez a veteránokért.","shortLead":"25 éves lett a Forrest Gump, a Dan hadnagyot alakító színész pedig azóta lenyűgöző munkát végez a veteránokért.","id":"20190215_Teljesen_meghatodott_Gary_Sinise_mikor_amerikai_sztarok_es_katonak_koszontek_meg_neki_amit_a_veteranokert_tesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45ad020-1003-458c-9812-7ad4a1172a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a4395-a5d5-42ef-9b37-04d52bf168e2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Teljesen_meghatodott_Gary_Sinise_mikor_amerikai_sztarok_es_katonak_koszontek_meg_neki_amit_a_veteranokert_tesz","timestamp":"2019. február. 15. 12:16","title":"Könnyekig hatódott Gary Sinise, mikor amerikai sztárok és katonák köszönték meg neki, amit a veteránokért tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","shortLead":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","id":"20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857adf17-4876-4cd4-9802-dd6d92d0850e","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","timestamp":"2019. február. 13. 18:15","title":"Újabb román álorvos bukott le, aki photoshoppal készült diplomával ment a nőgyógyászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírusok feladták a leckét.","shortLead":"A vírusok feladták a leckét.","id":"20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26d05-6baf-4c47-b15a-39c5c3b736ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","timestamp":"2019. február. 15. 08:38","title":"Egyhetes influenzaszünet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. 