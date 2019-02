Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea töretlenül folytatja nukleáris és rakétaprogramját, és civil létesítményeket - köztük reptereket - használ az összeszereléshez és teszteléshez - írta ENSZ-szakértőkre hivatkozva a Kyodo japán hírügynökség vasárnap.","shortLead":"Észak-Korea töretlenül folytatja nukleáris és rakétaprogramját, és civil létesítményeket - köztük reptereket - használ...","id":"20190217_Kim_Dzsongun_nem_zavartatja_magat_folytatodik_az_atomprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cd7526-bb43-429b-a75f-0a7ecdbe393f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kim_Dzsongun_nem_zavartatja_magat_folytatodik_az_atomprogram","timestamp":"2019. február. 17. 11:04","title":"Kim Dzsongun nem zavartatja magát, folytatódik az atomprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot hallathat, mint egy óriási dobütés – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot...","id":"20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c20aa67-6f37-4553-a03d-60bb255e00e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","timestamp":"2019. február. 17. 11:03","title":"Különös hangokat fedeztek fel a Föld körül, mintha egy óriási dobot verne a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő próbáját.","shortLead":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő...","id":"20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae9e8f4-98b1-46a5-a28f-0736aed8c277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","timestamp":"2019. február. 18. 09:33","title":"30 éves Apple számítógépet talált a szülei padlásán, és alig hitt a szemének, amikor bekapcsolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie a 8-9 fős kocsiknak.","shortLead":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie...","id":"20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6c6f07-de08-4f86-999f-f247e2e7286c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","timestamp":"2019. február. 18. 06:41","title":"Rengeteg technikai kritériuma lehet a 2,5 millióval támogatott 7 üléses autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c0196c-fded-46d0-9969-e3c97b43ee79","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","timestamp":"2019. február. 18. 15:19","title":"Kisebb csoda, hogy ez a pályamunkás el tudott ugrani a 120-szal száguldó bob elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szombaton Twitter-üzenetben sürgette az Egyesült Államok európai szövetségeseit, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet Szíriában elfogott, több mint nyolcszáz külföldi harcosát \"fogadják vissza\", és állítsák bíróság elé.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szombaton Twitter-üzenetben sürgette az Egyesült Államok európai szövetségeseit...","id":"20190217_Terroristak_szelnek_eresztesevel_zsarolja_Europat_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad25e58d-e3d3-416a-b510-e837da7871c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Terroristak_szelnek_eresztesevel_zsarolja_Europat_Trump","timestamp":"2019. február. 17. 08:10","title":"Terroristák szélnek eresztésével zsarolja Európát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","shortLead":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","id":"20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf9363-8d6a-4be8-b061-134ab74ba9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","timestamp":"2019. február. 16. 18:25","title":"Mit gondol, kap-e pénzt Németh Szilárd a receptjeiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]