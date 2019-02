Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló Országos Bírói Tanácsnak. A vele nézetkülönbségben lévő bírótársai pártatlanságát és elfogulatlanságát nagy nyilvánosság előtt kérdőjelezte meg az OBH elnöke.","shortLead":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló...","id":"20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56171dce-ce4c-4a90-bb0b-6818124a094e","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","timestamp":"2019. február. 08. 17:35","title":"Handó Tünde bekeményített, személyeskedve szólt vissza az OBT-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében: Balog Zoltán korábbi miniszter tagja lett a Széchenyi- és Kossuth-díjakat odaítélő bizottságnak. Szőcs Géza költőt, volt államtitkárt váltja.","shortLead":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében...","id":"20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8825fa5f-cdd3-4147-ae35-1bac5468a7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","timestamp":"2019. február. 08. 18:58","title":"Kossuth- és Széchenyi-díjak: Balog Zoltán újabb pozíciót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","shortLead":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","id":"20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c2e3c5-8315-4acb-a976-417aea9d26e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","timestamp":"2019. február. 07. 20:12","title":"Kitépte a szatyrot egy nő kezéből a városba tévedt vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","shortLead":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","id":"20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c8d31b-0694-4a86-a830-31bf97a7c3a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","timestamp":"2019. február. 08. 17:52","title":"Fény derült a fagyott fókaürülékben talált pendrive rejtélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány segíthet csökkenteni Magyarország orosz energiafüggőségét, ha arra bátorítja az amerikai Exxon céget, hogy kezdje meg a fekete-tengeri Domino-1 gázmező régóta húzódó kitermelését – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Rick Perry amerikai energiaügyi miniszterrel folytatott washingtoni tárgyalásán.","shortLead":"Az amerikai kormány segíthet csökkenteni Magyarország orosz energiafüggőségét, ha arra bátorítja az amerikai Exxon...","id":"20190207_Amerikai_segitseget_kert_Szijjarto_az_orosz_gazfuggoseg_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a0124d-7a06-4c6b-bdc8-4f4a0e26e6da","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Amerikai_segitseget_kert_Szijjarto_az_orosz_gazfuggoseg_ellen","timestamp":"2019. február. 07. 17:36","title":"Amerikai segítséget kért Szijjártó az orosz gázfüggőség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b04436-e629-4647-8d6e-acdaccbd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás és az emberi hatások együttesen hosszú távon az élővilág átrendeződéséhez vezetnek, és ez már most megfigyelhető a Dunán – derült ki az MTA Ökológiai Kutatóközpont munkatársai által végzett kutatásból. ","shortLead":"A klímaváltozás és az emberi hatások együttesen hosszú távon az élővilág átrendeződéséhez vezetnek, és ez már most...","id":"20190208_duna_lebego_alga_vizi_elovilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b04436-e629-4647-8d6e-acdaccbd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5343e23c-3bc3-42aa-bf3c-25c7a43952ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_duna_lebego_alga_vizi_elovilag","timestamp":"2019. február. 08. 16:33","title":"Figyelmeztetnek az MTA kutatói: átalakul a Duna élővilága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban publikált új tanulmányból, amely azokra a személyiségtípusokra is rávilágít, akik fogékonyabbak lehetnek a betegségre.","shortLead":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban...","id":"20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6536b3-c5a8-4f54-a50c-dc12512ecff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Kijött az eddigi legnagyobb depressziókutatás eredménye, 2 millió embert néztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","shortLead":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","id":"20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b5c556-870b-4fd7-a5bc-a8496d6b042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 08. 08:59","title":"Ha nem látnak bennünket, nem jelenti azt, hogy elbújtunk – nyilatkozta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]