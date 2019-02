Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami képes a napi 24 órás működésre.","shortLead":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami...","id":"20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654f9aa-b106-420a-a082-732705de5caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","timestamp":"2019. február. 15. 12:33","title":"Megcsintálták a biztonsági kamerát, ami napi 24 órában működik, és soha nem kell feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a tárgyalásáról menekült el úgy, hogy elvette az egyik őr fegyverét, majd bepattant egy autóba. Több kerületen átvágott, mire a rendőrök utolérték és elfogták. Lövések is dördültek, a mentők a szökevényt válságos állapotban vitték kórházba.","shortLead":"A férfi a tárgyalásáról menekült el úgy, hogy elvette az egyik őr fegyverét, majd bepattant egy autóba. Több kerületen...","id":"20190215_fegyveres_rab_szokes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bbf2b5-fc1c-46c5-b695-f55431089386","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_fegyveres_rab_szokes_rendorseg","timestamp":"2019. február. 15. 12:29","title":"Elfogták a fegyveres rabot, aki túszt ejtve menekült a Fővárosi Törvényszékről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","shortLead":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","id":"20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8e1358-01aa-4030-9e78-95d75093b508","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","timestamp":"2019. február. 15. 14:21","title":"Az Echo TV elnézést kért a burkolt zsidózásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875473-6dcf-4539-ba35-839ac9e557e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-, József Attila- és Prima Primissima-díjas költő, író és műfordító, a nemzet művésze nyolcvanéves korában szerdán hunyt el.","shortLead":"A Kossuth-, József Attila- és Prima Primissima-díjas költő, író és műfordító, a nemzet művésze nyolcvanéves korában...","id":"20190216_Sajat_halottjanak_tekinti_Tandori_Dezsot_az_Emberi_Eroforrasok_Miniszteriuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46875473-6dcf-4539-ba35-839ac9e557e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c796f7-1ac9-4cf8-aa3a-094d639c6c9c","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Sajat_halottjanak_tekinti_Tandori_Dezsot_az_Emberi_Eroforrasok_Miniszteriuma","timestamp":"2019. február. 16. 15:39","title":"Saját halottjának tekinti Tandori Dezsőt az Emberi Erőforrások Minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","shortLead":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","id":"20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55c9f5-d9b6-4600-8881-b8375a518c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. február. 16. 16:21","title":"Mérce: február végéig dől el az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4dce9-f211-4644-9fd7-17fcfe26ec73","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korábbi terveit feladva mégsem hoz létre új központot New Yorkban a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata, az Amazon. A háttérben politikai okok vannak. ","shortLead":"Korábbi terveit feladva mégsem hoz létre új központot New Yorkban a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi...","id":"20190215_Rosszul_alszik_ma_a_vilag_leggazdagabb_embere_dugaba_dolt_a_New_Yorki_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78c4dce9-f211-4644-9fd7-17fcfe26ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a32b30c-6a47-4453-ab62-b429d60960ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Rosszul_alszik_ma_a_vilag_leggazdagabb_embere_dugaba_dolt_a_New_Yorki_terv","timestamp":"2019. február. 15. 18:05","title":"Rosszul alszik ma a világ leggazdagabb embere, dugába dőlt a New York-i terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","shortLead":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","id":"20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6313a90c-23ab-4fcc-a038-dfe1a088728a","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","timestamp":"2019. február. 15. 10:14","title":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Mike Shinoda előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás számlájára írható.","shortLead":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás...","id":"20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86606353-0b6f-47fb-81e6-fd7b02648889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","timestamp":"2019. február. 16. 18:03","title":"Fotók: landolás közben szenvedett balesetet egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]