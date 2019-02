Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","shortLead":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","id":"20190223_balna_izland_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105465fd-b8ce-4311-9e94-bbed649eb429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_balna_izland_vadaszat","timestamp":"2019. február. 23. 16:19","title":"2000 bálnát ölhetnek le Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7b5b73-2ca3-4ebd-b963-ffd6832ea87a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen látványos formát kapott az új 208-as: alacsony tetővonallal, hosszú motorháztetővel és karakteres oldallemezekkel.","shortLead":"Igen látványos formát kapott az új 208-as: alacsony tetővonallal, hosszú motorháztetővel és karakteres oldallemezekkel.","id":"20190225_Peugeot_208_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a7b5b73-2ca3-4ebd-b963-ffd6832ea87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90735c03-a5f5-4a5b-86e5-a8bdd147df4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Peugeot_208_2020","timestamp":"2019. február. 25. 10:19","title":"Remekül néz ki az új Peugeot 208, és full elektromos is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális felmelegedési korszakában.","shortLead":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális...","id":"20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9c1b98-4848-49a7-8354-9cd45a0d3bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","timestamp":"2019. február. 24. 17:14","title":"Az emberiség hamarosan utoléri a Föld legutóbbi klímakatasztrófáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti öngyilkossága után. ","shortLead":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti...","id":"201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e2b75-59ed-4957-b829-8f54f48e1c1f","keywords":null,"link":"/kultura/201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","timestamp":"2019. február. 24. 20:00","title":"\"Itt az ideje\" - írta naplójába Márai Sándor, mielőtt pisztolyt fogott és öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári kongresszusán.","shortLead":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári...","id":"20190223_rmsz_kelemen_hunor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a895cd9e-5a6b-435c-aabc-aac01f54aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_rmsz_kelemen_hunor","timestamp":"2019. február. 23. 18:45","title":"Régi elnökét választotta újra az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190225_Igy_nyitotta_meg_az_Oscargalat_a_Queen_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d43165-d28d-4112-bd5b-a824ded531ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5b9fb7-4b9a-4182-a540-fa61ac488636","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Igy_nyitotta_meg_az_Oscargalat_a_Queen_video","timestamp":"2019. február. 25. 09:32","title":"Így nyitotta meg az Oscar-gálát a Queen (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt követően legyőzte a Chelsea-t. A londoniaknál volt dráma bőven.","shortLead":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt...","id":"20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c70701-7c08-416c-be47-c1166324b55a","keywords":null,"link":"/sport/20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","timestamp":"2019. február. 24. 21:12","title":"Ilyet még nem látott a futballvilág: ellenszegült edzőjének a Chelsea kapusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]