[{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem számít a Fidesz kizárására Kósa Lajos, és szerinte nem támadja a kormány az Európai Bizottság elnökét.\r

\r

","shortLead":"Nem számít a Fidesz kizárására Kósa Lajos, és szerinte nem támadja a kormány az Európai Bizottság elnökét.\r

\r

","id":"20190301_Kosa_Lajos_szerint_nem_tamadjak_Junckert_meg_ha_vele_plakatoljak_is_ki_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c990f78-bedb-4433-9fb5-6ade6f8df605","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kosa_Lajos_szerint_nem_tamadjak_Junckert_meg_ha_vele_plakatoljak_is_ki_az_orszagot","timestamp":"2019. március. 01. 16:21","title":"Kósa Lajos szerint nem támadják Junckert, még ha vele plakátolják is ki az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20323f99-4e8b-4dfb-8fc1-a4081fe503f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél szigorúbb szabályozást vezetnek be Mallorcán az alkoholturizmus ellen.","shortLead":"Minden eddiginél szigorúbb szabályozást vezetnek be Mallorcán az alkoholturizmus ellen.","id":"20190228_Egymillio_forintos_buntetessel_harcolna_Mallorca_az_alkoholturizmus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20323f99-4e8b-4dfb-8fc1-a4081fe503f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0e148f-7deb-4b07-bfc9-639f6de4cf10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Egymillio_forintos_buntetessel_harcolna_Mallorca_az_alkoholturizmus_ellen","timestamp":"2019. február. 28. 18:40","title":"Egymillió forintos büntetéssel harcolna Mallorca az alkoholturizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","shortLead":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","id":"20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3cd04-e834-4f3c-8600-04a7e9e5d0c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. március. 01. 14:04","title":"Egymillió dollárt ajánlott Amerika annak, aki segít megtalálni Bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde államtitkárságának és az állandóan meghosszabbított vizsgálatoknak, 2017 ősze óta nem lehet kérdőre vonni Mészáros Lőrinc alapítványát, hogy mire költötte a közpénzt, pedig jogerős bírósági ítélet van arról, hogy kellene.","shortLead":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde...","id":"20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b793980c-6648-41c2-aba6-39ed9eea42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","timestamp":"2019. február. 28. 08:44","title":"Másfél éve rejtegeti a papírokat a sportállamtitkárság, így nem tudni, mire költött 17,7 milliárdot a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei termékmenedzsere négy fotót készített a barcelonai Mobile World Congressen, és a pletykák szerint a márciusban érkező új csúcsmobillal, a P30 Próval tette mindezt.","shortLead":"A Huawei termékmenedzsere négy fotót készített a barcelonai Mobile World Congressen, és a pletykák szerint a márciusban...","id":"20190228_huawei_p30_pro_kameraja_foto_bruce_lee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de638706-9a1e-42cd-88c6-b0f93f38bdb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_huawei_p30_pro_kameraja_foto_bruce_lee","timestamp":"2019. február. 28. 10:33","title":"Ha tényleg ilyen lesz a Huawei P30 Pro kamerája, végleg elfelejthetjük a fényképezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Pedig a piros az továbbra is tilos.","shortLead":"Pedig a piros az továbbra is tilos.","id":"20190228_tilos_jezes_athajtas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d86a6a-ed77-421e-96c9-4dc0e32dba98","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190228_tilos_jezes_athajtas_rendorseg","timestamp":"2019. február. 28. 10:23","title":"Újabb videón a somogyi rendőrök kedvenc bírságoló helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congress végéhez közeledve az eseményt szervező GSM Szövetség kiosztotta az idei évre szánt díjait az iparági szereplők között.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congress végéhez közeledve az eseményt szervező GSM Szövetség kiosztotta az idei évre szánt...","id":"20190228_mobile_world_congress_2019_legjobb_okostelefon_legjobb_viselheto_technologia_huawei_mate_20_pro_samsung_galaxy_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8d1b1b-f17e-422f-93dd-e75ae800b989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_mobile_world_congress_2019_legjobb_okostelefon_legjobb_viselheto_technologia_huawei_mate_20_pro_samsung_galaxy_watch","timestamp":"2019. február. 28. 08:03","title":"Eldőlt: ez most a legjobb okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1961c834-5cd9-4788-9b3a-770e3650c333","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Amikor számos jelentkezővel együtt állásinterjún veszünk részt, több céggel versengünk egy üzlet megszerzéséért vagy egy dalversenyen indulunk, éppolyan fontos az időzítés, mint maga a teljesítmény. Lássuk, mikor tanácsos elsőnek lenni, és mikor nem.","shortLead":"Amikor számos jelentkezővel együtt állásinterjún veszünk részt, több céggel versengünk egy üzlet megszerzéséért vagy...","id":"20190228_Mikor_erdemes_elsonek_lenni_a_sorban_Es_mikor_kifejezetten_hatranyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1961c834-5cd9-4788-9b3a-770e3650c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f735f56d-6162-4825-b602-ebeb8141ce90","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190228_Mikor_erdemes_elsonek_lenni_a_sorban_Es_mikor_kifejezetten_hatranyos","timestamp":"2019. február. 28. 13:15","title":"Mikor érdemes elsőnek lenni a sorban? És mikor kifejezetten hátrányos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]