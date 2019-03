Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos nézeteltérés miatt maradt el a megállapodás Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezeti vietnami találkozóján. Ezt Trump jelentette be hanoi sajtóértekezletén. Ahogy azt is, hogy nem tervez újabb szankciókat Észak-Korea ellen.","shortLead":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos...","id":"20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9817c8-a93d-4475-b82e-0f2c02ab1799","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Trump elmondta, miért maradt el a megállapodás Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland által fémjelzett produkcióba fektethetünk be.\r

\r

","shortLead":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs...","id":"20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c82080-6bc9-4caa-b87c-7524ebacac5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Színházi előadást vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel nemcsak androidos mobilokat lehetett feltörni, de a régebbi iPhone-okat és iPodokat is meg tudták hackelni vele.","shortLead":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel...","id":"20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e267d305-a255-4920-bf73-f56135503efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","timestamp":"2019. február. 28. 20:03","title":"Fillérekért árulták az eBayen az eszközt, amivel bármilyen okostelefont fel lehetett törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.","shortLead":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több...","id":"20190228_fenykepezes_emlekezet_szemelyiseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f9a0ba-f700-45d1-9347-5c25f7b30894","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_fenykepezes_emlekezet_szemelyiseg","timestamp":"2019. február. 28. 16:03","title":"Hosszú távon pórul járhat, aki sokat fotózik a mindennapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz vezetésével egyet gyúrnak, áll a minisztérium közleményében.","shortLead":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz...","id":"20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ea626c-342b-49d6-b0a7-afa1f2004244","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 28. 13:02","title":"Újra átszervezik a Volán-társaságokat, egy céget szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","shortLead":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","id":"20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7be15c-d0e2-4278-a316-8690f46fa418","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","timestamp":"2019. február. 28. 11:37","title":"Videó érkezett a 131 autót érintő amerikai tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","shortLead":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","id":"20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a1282-752c-4171-acc6-0dd9950af76b","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","timestamp":"2019. február. 28. 15:23","title":"Nőket mellőző katalógusa miatt pereli az IKEA-t egy izraeli nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A magyar vallásos könnyűzenének van már díja, rádiója és most már állami támogatása is. ","shortLead":"A magyar vallásos könnyűzenének van már díja, rádiója és most már állami támogatása is. ","id":"20190228_Milliardokat_aldoz_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b6a802-f593-4c1e-97f8-e9ce2da1af69","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Milliardokat_aldoz_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenere","timestamp":"2019. február. 28. 13:37","title":"Több százmillió forintot áldoz a kormány a vallásos könnyűzenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]