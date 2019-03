Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A magyar vallásos könnyűzenének van már díja, rádiója és most már állami támogatása is. ","shortLead":"A magyar vallásos könnyűzenének van már díja, rádiója és most már állami támogatása is. ","id":"20190228_Milliardokat_aldoz_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b6a802-f593-4c1e-97f8-e9ce2da1af69","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Milliardokat_aldoz_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenere","timestamp":"2019. február. 28. 13:37","title":"Több százmillió forintot áldoz a kormány a vallásos könnyűzenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","shortLead":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","id":"20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be23a871-c065-4347-858a-4fbbf4ec4095","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","timestamp":"2019. március. 01. 20:18","title":"Elásott női holttestet találtak egy ház kertjében Öreglakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a4b0b8-6627-4867-9932-23e4ba79e426","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Európa tiszta forrásai – Korniss Dezső a Nemzeti Galériában / Magyar Power 50 – a hazai színtér erősorrendje 2018-ban / Vissza a jövőbe – Ipartev50+ kiállítás a Ludwig Múzeumban / Warholesque – retrospektív a New York-i Whitney Museumban / Tested mint mandala – Hajas Tibor és a tibeti misztériumok / Mindent vissza? – második forduló a gyarmati restitúcióban







Ilyen szép kiállítást még nem láttam – 1919-ben köztulajdonba vett műkincsek","shortLead":"Európa tiszta forrásai – Korniss Dezső a Nemzeti Galériában / Magyar Power 50 – a hazai színtér erősorrendje 2018-ban...","id":"20190301_Megjelent_a_Muerto_2019_marciusi_lapszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a4b0b8-6627-4867-9932-23e4ba79e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c412d2-94d1-4284-ba0f-fc7435b0afb4","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190301_Megjelent_a_Muerto_2019_marciusi_lapszama","timestamp":"2019. március. 01. 18:39","title":"Megjelent a Műértő 2019 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kék bálnák kiváló emlékezőképességükre hagyatkozva térnek vissza rendszeresen azokra a jó minőségű zsákmányt biztosító, állandó tápláléklelőhelyekre, amelyek régóta megbízhatóan kiszolgálják őket – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A kék bálnák kiváló emlékezőképességükre hagyatkozva térnek vissza rendszeresen azokra a jó minőségű zsákmányt...","id":"20190301_kek_balnak_emlekezete_taplelek_lelohely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa2946c-5e74-4c97-8f01-a0fe35973b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_kek_balnak_emlekezete_taplelek_lelohely","timestamp":"2019. március. 01. 18:03","title":"A kék bálnáknak annyira jó a memóriájuk, hogy emlékeznek rá, hol van a spájz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc lánya márkahirdetésnek is elmenne, a poncsója és a cipője is Gucci.\r

","id":"20190301_Meszaros_Lorinc_lanya_300_ezer_forintos_cipoben_jott_haza_a_Maldivszigetekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a373f99-5f05-467f-ad52-931d0c419227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Meszaros_Lorinc_lanya_300_ezer_forintos_cipoben_jott_haza_a_Maldivszigetekrol","timestamp":"2019. március. 01. 15:31","title":"Mészáros Lőrinc lánya 300 ezer forintos cipőben jött haza a Maldív-szigetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1ad919-7dc1-4ddd-9741-c8e103eadd43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Noha Pest megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, a nap folyamán több ilyen esethez kellett kimenniük a tűzoltóknak.","shortLead":"Noha Pest megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, a nap folyamán több ilyen esethez kellett kimenniük a tűzoltóknak.","id":"20190228_Nadas_farmos_tuzoltok_tuz_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1ad919-7dc1-4ddd-9741-c8e103eadd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e373b-b549-4782-ab86-ccfe229429a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Nadas_farmos_tuzoltok_tuz_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 28. 20:13","title":"Százötven hektáron égett a nádas Farmos közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hagyományosan nem szűkmarkú a gyermek- és családtámogatási pénzek folyósításakor a magyar költségvetés. Budapest már az évtized közepén azon helyek közé tartozott az EU-n belül, amelyek relatíve a legtöbbet költötték a fenti célra. Csakhogy ennek ára volt – derül ki a HVG legfrissebb számából. ","shortLead":"Hagyományosan nem szűkmarkú a gyermek- és családtámogatási pénzek folyósításakor a magyar költségvetés. Budapest már...","id":"20190228_Igy_faragta_at_az_Orbankormany_a_koraszulott_joleti_allam_magyar_modelljet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d530a5-aa1c-41c6-9656-4f36454b6528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Igy_faragta_at_az_Orbankormany_a_koraszulott_joleti_allam_magyar_modelljet","timestamp":"2019. február. 28. 11:24","title":"Így faragta át az Orbán-kormány a \"koraszülött jóléti állam\" magyar modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni a járókelőket egy-egy poénnal, illetve tudatosan próbál jelen lenni a pillanatban. Az okostelefontól és a tévétől pedig eltiltaná az embereket.","shortLead":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni...","id":"20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af768fcd-5f0e-4bf0-a5a4-d43ebfe90654","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","timestamp":"2019. március. 01. 12:54","title":"Sándor György: \"Biológiai adottság, hogy én voltam Magyarországon az első standupos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]