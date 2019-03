Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy üzem kialakítására kapták a pénzt. ","shortLead":"Egy üzem kialakítására kapták a pénzt. ","id":"20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b45b9c5-6c4a-4c4a-87e9-0976befb747c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","timestamp":"2019. március. 05. 13:21","title":"2,6 milliárdot kapott a kormánytól Garancsi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","shortLead":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","id":"20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb0b7c-f07e-423d-8d03-6765dc921f75","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","timestamp":"2019. március. 05. 10:34","title":"Klein Dávid és Suhajda Szilárd ismét megpróbál feljutni a K2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sereghajtó Magyarország az Európai Unióban mind a nő parlamenti képviselők, mind a nő kormánytagok tekintetében.","shortLead":"Sereghajtó Magyarország az Európai Unióban mind a nő parlamenti képviselők, mind a nő kormánytagok tekintetében.","id":"20190306_Magyarorszag_Europa_ferfiallama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0e2db7-a677-4611-b1b1-1ccd0be8a91d","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Magyarorszag_Europa_ferfiallama","timestamp":"2019. március. 06. 11:16","title":"Magyarország Európa férfiállama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","shortLead":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","id":"20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f905e3e-845d-43b3-9421-385ce62f9d64","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","timestamp":"2019. március. 05. 13:40","title":"Engedély nélkül tartott oroszlánja ölte meg a cseh gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","shortLead":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","id":"20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139e11f-56d0-4374-bfb3-84d3c84fb9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 05. 18:06","title":"Sztrájk lesz szerda reggel a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében Tarantino-filmbe illő történet bontakozott ki.\r

\r

","shortLead":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében...","id":"20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9d4fc4-be87-44f4-b861-0ef1eeaaf2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","timestamp":"2019. március. 06. 19:16","title":"Terhes kismama, sztriptíztáncos anyós és tetoválóművész szakács fosztott ki egy idős budaörsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","shortLead":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","id":"20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38709cfc-5daa-4eb9-8b22-2e96237a7fcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","timestamp":"2019. március. 05. 08:48","title":"Több százezer forinttal is nőhet a helyettes államtitkárok fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]