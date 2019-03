Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Óriási lemorzsolódás a fiatalok körében, és az elöregedő pedagógusok nyugdíjba vonulásának fenyegető réme miatt nagy bajban van a pedagógusszakma. A kormány fizetésemeléssel, óraszámcsökkentéssel, a felső tagozatok összevonásának tervével próbál megoldást találni, a szakszervezetek nem optimisták - szolidaritási sztrájkra készülnek március 14-én.\r

","shortLead":"Óriási lemorzsolódás a fiatalok körében, és az elöregedő pedagógusok nyugdíjba vonulásának fenyegető réme miatt nagy...","id":"201903014_miremegerkezik_beremeles_nem_atvegye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae14502-02d1-4f91-8139-9be1841ea5db","keywords":null,"link":"/itthon/201903014_miremegerkezik_beremeles_nem_atvegye","timestamp":"2019. március. 14. 05:30","title":"Mire megérkezik a béremelés, nem lesz ki átvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf471b3-51f6-4ad3-a592-90d2a52a8ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés nem 4+1, hanem 5 éves lesz, a diákok egyszerre érettségiznek majd és teszik le a technikumi képzést.\r

","shortLead":"A képzés nem 4+1, hanem 5 éves lesz, a diákok egyszerre érettségiznek majd és teszik le a technikumi képzést.\r

","id":"20190314_2020tol_megint_atalakitjak_a_szakkepzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4929f691-1888-4336-8931-214b3a5408da","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_2020tol_megint_atalakitjak_a_szakkepzest","timestamp":"2019. március. 14. 19:44","title":"2020-tól megint átalakítják a szakképzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor utakat épített hazájában és más pozitív dolgokat is tett, mielőtt követte volna Adolf Hitler náci vezért a második világháborúba - mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke. Szavai azonnal felháborodást keltette, a politikus pedig közölte, ő nem úgy gondolta. A Silvio Berlusconi vezette jobboldali populista Forza Italia párt alelnökének már korábban is voltak meglepő kijelentései.","shortLead":"Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor utakat épített hazájában és más pozitív dolgokat is tett, mielőtt követte...","id":"20190314_Az_Europai_Parlament_elnoke_egy_kicsit_Mussolinit_vedte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0178e8-046d-402b-b1e7-04f87da771a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_Europai_Parlament_elnoke_egy_kicsit_Mussolinit_vedte","timestamp":"2019. március. 14. 14:46","title":"Az Európai Parlament elnöke egy kicsit Mussolinit védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyugatnak a ruhagyár egyik dolgozója írta meg, hogy még nem érkezett meg a bérük.","shortLead":"A Nyugatnak a ruhagyár egyik dolgozója írta meg, hogy még nem érkezett meg a bérük.","id":"20190314_Nyugat_kesik_a_2rulet_is_varro_Styldolgozok_fizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67862caf-f0d7-4ab1-90d1-52a99016bae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Nyugat_kesik_a_2rulet_is_varro_Styldolgozok_fizetese","timestamp":"2019. március. 14. 12:55","title":"Nyugat: Késik a 2rule-t is varró Styl-dolgozók fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","shortLead":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","id":"20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53882dde-a3c0-437e-8275-e8fb4007185c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","timestamp":"2019. március. 13. 17:21","title":"Állítólag kirúgták a magának is lakást osztó várgondnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d7fe8-e159-4e4e-b40f-8a52a7fc793d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Először – egyetlen alkalomra – Károlyi Mihály tette ünnep- és munkaszüneti nappá.","shortLead":"Először – egyetlen alkalomra – Károlyi Mihály tette ünnep- és munkaszüneti nappá.","id":"201911_felelmek_es_idusok_marcius_15e_sokaig_munkanapnak_szamitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d7fe8-e159-4e4e-b40f-8a52a7fc793d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c38edf5-4ceb-47f8-8d40-21dba32acfc5","keywords":null,"link":"/itthon/201911_felelmek_es_idusok_marcius_15e_sokaig_munkanapnak_szamitott","timestamp":"2019. március. 15. 08:30","title":"Március 15-étől féltek, mint a tűztől, több rendszerben is munkanap volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a881a257-7fc8-43d9-85b4-fea936ecd280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Enyhe kifejezés a rémálom, amikor elszállnak a kanyar előtt a fékek.","shortLead":"Enyhe kifejezés a rémálom, amikor elszállnak a kanyar előtt a fékek.","id":"20190315_palyanap_audi_rs3_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a881a257-7fc8-43d9-85b4-fea936ecd280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f917515-a07c-49a3-b4b8-9dd9e0d2695c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_palyanap_audi_rs3_autos_video","timestamp":"2019. március. 15. 13:12","title":"Vasárnapi pályaautózáson csapódott 200-zal a kerítésnek egy Audi RS3 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]