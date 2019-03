Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Michael Keaton, Danny De Vito vagy Colin Farrell. ","shortLead":"Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Michael Keaton, Danny De Vito vagy Colin Farrell. ","id":"20190324_Magyar_artista_szerepel_Tim_Burton_Dumbojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2ee52b-47a6-4a66-9d8b-767079435f55","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Magyar_artista_szerepel_Tim_Burton_Dumbojaban","timestamp":"2019. március. 24. 19:43","title":"Magyar artista szerepel Tim Burton Dumbójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","shortLead":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","id":"20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6917ca1d-5495-4b10-a421-7cb175fa6250","keywords":null,"link":"/elet/20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","timestamp":"2019. március. 26. 07:50","title":"Zokniban, alsónadrágban lépett meg otthonról egy tatabányai kisfiú – játékot venni indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luke és Leia alakját cserélik le.","shortLead":"Luke és Leia alakját cserélik le.","id":"20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de4f712-9550-4649-823e-e83cc3137008","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","timestamp":"2019. március. 25. 11:16","title":"Újranyomják a Csillagok háborúja ikonikus plakátját – egy kis módosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet elemzése szerint a 2019-es önkormányzati választásokon Budapesten legyőzhető a Fidesz: mind a főpolgármesteri, mind a kerületi polgármesteri versenyeket megnyerheti az ellenzék. De nem mindegy, milyen széles lesz az összefogás. A Republikon kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet elemzése szerint a 2019-es önkormányzati választásokon Budapesten legyőzhető a Fidesz: mind...","id":"20190326_budapesten_legyozheto_a_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baae91f-af77-4620-b639-e86604c90edf","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_budapesten_legyozheto_a_fidesz","timestamp":"2019. március. 26. 06:30","title":"Budapest nagy részén legyőzhető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy elég kézenfekvő trükknek tűnik, ezek szerint működik is. ","shortLead":"Ez egy elég kézenfekvő trükknek tűnik, ezek szerint működik is. ","id":"20190325_roncsauto_import_hasznalt_jarmu_autokereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07afb755-601b-459c-a5d8-895eb5b214b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_roncsauto_import_hasznalt_jarmu_autokereskedo","timestamp":"2019. március. 25. 09:23","title":"Mennyi ilyen lehet itthon is? Roncsautónak leadott német kocsikkal verik át a kelet-európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légicsapás szombaton történt. ","shortLead":"A légicsapás szombaton történt. ","id":"20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd1e729-401d-4cfd-b1b2-02204e8da211","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","timestamp":"2019. március. 25. 12:11","title":"Tíz afgán gyereket ölt meg egy elhibázott amerikai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","shortLead":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","id":"20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf8f35-3cf4-4f5d-ad93-6fc73dbb8cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","timestamp":"2019. március. 26. 11:13","title":"Jön a Pappa Pia 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","shortLead":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","id":"20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55902693-1bfe-45b1-982d-246118810dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","timestamp":"2019. március. 25. 05:09","title":"Halálos baleset Csongrádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]