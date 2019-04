Sajtótájékoztatón jelentette be Tarlós István és Kásler Miklós Emmi-miniszter, hogy 3,5 milliárd forintos többlettámogatást kap 11 fővárosi színház a jegybevételtől függően. A szórakozóhelyek bezáratásának jogosítványáról is beszélt Tarlós, a parkolási témában továbbra is vitában áll Orbánnal.

Többlettámogatást kap számos fővárosi és vidéki színház, jelentette be az Emmi és a főváros sajtótájékoztatón, a kieső tao-pénzek helyett. Volt egy kis harc Budapest érdekében, mondta Kásler Miklós, és ebben Tarlós egyetértett vele. A többlettámogatást a budapesti színházak a fennálló formában kapják továbbra is, ezt érte el a főváros, 3,5 milliárd forintot kap 11 kiemelt színház, és ez több, mint ami eddig volt. 37 milliárd forint többlettámogatás megy országosan a színházak támogatására.

Február 21-től lehetett pályázatokat benyújtani erre a támogatásra, a 3,5 milliárd több, mint a tao-támogatás volt, és ami lett volna, ha megmarad a kulturális tao-rendszer, mintegy félmilliárddal, mondja Tarlós. Több mint 1 milliárd forintot kap a Madách Színház, a Kolibri 62 milliót, a Vígszínház 840, a Katona pedig 320 milliót kap, említ pár példát a főpolgármester. Ezt a többlettámogatást a jegybevétel arányában kapják. Tarlós köszönetet mond Kásler Mikósnak.

"A főpolgármester oroszlánként küzdött",

erősíti meg Fekete Péter Emmi-államtitkár, elfogadták, hogy a többlettámogatásról szakmai alapon Tarlós dönt.

A költségvetésből nem ment több pénz, mondja az államtitkár, hanem a rendszert javították meg. Azok a színházak kapnak támogatást, amelyek közfeladatot látnak el, említi meg a kiválasztás kérdését. A tao-rendszerben sok színház jutalékot fizetett ki, mintegy 4 milliárd forint értékben, ez innentől nincs, mondja el Fekete, hogy lehetett visszaélni a kormány által bevezetett kulturális tao-rendszerrel. Két részre bomlik a rendszer, alaptámogatás és 16 témakörben pályázati támogatás, előbbit automatikusan megkapják a pályázók, utóbbit pedig elbírálják.

Kapott kérdést Tarlós később a kamudrogok problémájáról, azt mondja, ez elvileg kerületi kompetencia. De a főváros is tesz az ügyben, megalakított a rendőrséggel közösen egy drogprevenciós fórumot, amelyben öt civil szervezet is képviselteti magát az előzőeken kívül. Tarlós azt is elmondja újra, lehetséges, hogy bezártathatja majd azokat a szórakozóhelyeket, amelyekre sorozatos panaszok érkeznek.

"Ez ijesztően hangzik",

mondja a főpolgármester, de nem készül sorozatos bezáratásokra, mondja, inkább elrettentésnek szánja ezt a lehetőséget, amelyről még nincs döntés. Állítja, nem élne vissza ezzel a jogosítvánnyal, "nincsenek érdekeltségeim". Az nem úgy van, hogy mindent szabad, amit a törvény nem tilt, engedett bepillantást nyerni jogfilozófiai gondolatai körébe, mert nem biztos, hogy minden a közjót szolgálja.

A budapesti parkolási rendszerekről is beszélt Tarlós, ebben vitában áll most is Orbánnal a főpolgármester – azt már korábban elmondta, nem tudta neki teljesíteni azt a feltételt a miniszterelnök, hogy egységes legyen a fővárosi parkolási rendszer. Zuglóban más a probléma, arról van szó, milyen szerződést kötött a polgármester, mondja Tarlós, és erről Karácsony Gergely mit mondott. A kormányban is vannak, akik Tarlóssal értenek egyet, mondja a főpolgármester. Nem normális, hogy valakit azért büntetnek meg, mert bár bedobta a parkolóórába a pénzt, de az már egy másik kerülethez tartozik, nem ahhoz, ahol parkol, ez az egyik hátulütője ennek a mai rendszernek.