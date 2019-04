Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03b1605-7371-46cc-9093-2b3070305401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában a rendőrség leleplezett egy bűnözői csoportot, amely 30 millió dollár értékben gyártott és adott el hamisított Lego játékszetteket.","shortLead":"Kínában a rendőrség leleplezett egy bűnözői csoportot, amely 30 millió dollár értékben gyártott és adott el hamisított...","id":"20190427_Hallott_mar_a_Lepin_ceg_Star_Wnrs_jatekszettjeirol_Pedig_jol_futottak_a_letartoztatasokig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03b1605-7371-46cc-9093-2b3070305401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644d5029-0142-4490-8628-6a8eb4fd1305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Hallott_mar_a_Lepin_ceg_Star_Wnrs_jatekszettjeirol_Pedig_jol_futottak_a_letartoztatasokig","timestamp":"2019. április. 27. 14:32","title":"Hallott már a Lepin cég Star Wnrs játékszettjeiről? Pedig jól futottak a letartóztatásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kanadai határügyi ügynökség szerint a légitársaság tarthat vissza bárkit bizonyos okokra hivatkozva. ","shortLead":"A kanadai határügyi ügynökség szerint a légitársaság tarthat vissza bárkit bizonyos okokra hivatkozva. ","id":"20190426_A_kanadai_kormany_szerint_ok_nem_diszkriminaltak_a_miskolci_roma_hazaspart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0c8918-2b21-4425-a887-a6ec65cfa080","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_A_kanadai_kormany_szerint_ok_nem_diszkriminaltak_a_miskolci_roma_hazaspart","timestamp":"2019. április. 26. 20:33","title":"A kanadai kormány szerint ők nem diszkriminálták a miskolci roma házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben érkező új iPhone-ok.","shortLead":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben...","id":"20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8750372f-7099-4d29-ad0e-a5529acb2817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","timestamp":"2019. április. 26. 14:03","title":"Videó: Már kézből is megnézhetjük, milyen lehet az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker sok mindenen múlik, de van néhány pont, ami kiemelkedik ezek közül. ","shortLead":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker...","id":"20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44433ac7-4280-4bcf-a81b-05d2512030a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:03","title":"Miért őrül meg a világ, ha kijön egy új Mortal Kombat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb39e1c-dd04-4e67-a90d-0c6d48c2515f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190426_Marabu_FekNyuz_Plakatfobia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb39e1c-dd04-4e67-a90d-0c6d48c2515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc86161-da6c-4e49-88de-4df78d218de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Marabu_FekNyuz_Plakatfobia","timestamp":"2019. április. 26. 14:45","title":"Marabu FékNyúz: Plakátfóbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa6fae4-558b-452e-bf9a-64550128e4f5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mozgásban vannak az egykori Szovjetunió közép-ázsiai tagállamai: Nurszultan Nazarbajev kazah elnök váratlanul lemondott, Iszlam Karimov halála után Üzbegisztán megindult a demokratizálódás felé, és már Tádzsikisztánban is lehet több államfőjelölt. ","shortLead":"Mozgásban vannak az egykori Szovjetunió közép-ázsiai tagállamai: Nurszultan Nazarbajev kazah elnök váratlanul...","id":"201917__kozepazsia_valtozoban__ellentetes_mozgasok__utodok__jonnek_mennek_maradnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fa6fae4-558b-452e-bf9a-64550128e4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b884cb-6347-4ad0-807c-758b6ac7fb30","keywords":null,"link":"/vilag/201917__kozepazsia_valtozoban__ellentetes_mozgasok__utodok__jonnek_mennek_maradnak","timestamp":"2019. április. 27. 11:00","title":"Úgy maradnak országuk örökös urai, ahogyan Putyin is szeretne majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]