[{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének ismételni. ","shortLead":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének...","id":"20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3617e0-87c3-4c47-9ed4-420fe8fe0ac0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"7+ Üléses Hétvége: tesztvezetés is lesz a holnap kezdődő nagycsaládos rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","shortLead":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","id":"20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304ec5da-372b-4f76-a0e4-5f0cb150d181","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","timestamp":"2019. április. 26. 12:22","title":"Azért menő, hogy a Tesla az űrkamionjával viszi házhoz az új Teslákat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már építik a luxuslakásokat, közel az egyetemhez.","shortLead":"Már építik a luxuslakásokat, közel az egyetemhez.","id":"20190426_Millios_negyzetmeterarat_hoz_a_BMW_Debrecenbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f50059-e423-4c23-b327-5d760aa28b36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Millios_negyzetmeterarat_hoz_a_BMW_Debrecenbe","timestamp":"2019. április. 26. 17:02","title":"Milliós négyzetméterárat hoz a BMW Debrecenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak kaparintani bizonyos eszközöket, amelyek segítik a hatalom megtartását – összegzi elméletét Mehrdad Vahabi közgazdászprofesszor. Interjú.","shortLead":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak...","id":"201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608c188-0fb1-479c-afc3-b95c4968e537","keywords":null,"link":"/gazdasag/201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","timestamp":"2019. április. 27. 07:00","title":"Magyarország pont beleillik a ragadozó államról szóló elméletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új eszközt ad a felhasználók kezébe, amivel jelenthetők a megtévesztő tartalmak. ","shortLead":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új...","id":"20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538d122-6f54-4f57-90e2-f958c31cfdf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 25. 16:33","title":"Félnek a Twitternél, hogy álhírek lepik el a netet az EP-választásokkor, úgyhogy bevetnek egy új eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Követeléscsomagot küldött a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airportnak – írja a kormányközeli Magyar Nemzet. Ezek között szerepel a fapadosokat kiszolgáló „bódék” eltüntetése is.","shortLead":"Követeléscsomagot küldött a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airportnak – írja...","id":"20190426_77_pontos_kovetelescsomag_kormany_budapest_airport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000e6f02-b3d5-4903-8bf3-32d7cab5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_77_pontos_kovetelescsomag_kormany_budapest_airport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","timestamp":"2019. április. 26. 09:14","title":"Hetvenhét dolgot követel a kormány a ferihegyi reptér üzemeltetőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már valamennyi eurózóna-állam így döntött, fokozatosan eltűnnek a több mint 150 ezer forintot érő bankók. Az ok: az ötszázasokat előszeretettel használták a bűnözők.","shortLead":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már...","id":"20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107522cc-add7-4585-9e9d-69cef15d535e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:28","title":"Eltűnnek az 500 eurósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","shortLead":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","id":"20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e581afc2-daa5-464f-a733-9081f0e290b2","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","timestamp":"2019. április. 27. 08:50","title":"Agresszív utas miatt szállt le egy gép Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]