Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e715ae17-a6f5-40c2-9342-fc973ca9e8b5","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"itthon","description":"\"Magyarország magára maradt, az EU-ban alig vannak jó barátaink, néhány derék náci politikus és pár ex-KGST-kurva, akiknek szintén büdös az EU, és szintén szarnak az emberi jogokra.\" Vélemény.\r

","shortLead":"\"Magyarország magára maradt, az EU-ban alig vannak jó barátaink, néhány derék náci politikus és pár ex-KGST-kurva...","id":"201918_dogkut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e715ae17-a6f5-40c2-9342-fc973ca9e8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f591aa1b-3df1-4697-834d-73a3ec308b25","keywords":null,"link":"/itthon/201918_dogkut","timestamp":"2019. május. 05. 18:00","title":"Para-Kovács Imre: Dögkút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum, amelyet nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá kell fejleszteni – ezt irányozza elő a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztés. Az Emmi titkos javaslata ösztöndíjat és képzést biztosítana a \"magyar érdekeket szem előtt tartó\" újságíróknak, a pezsgőbb kulturális élet érdekében előírná a támogatott szerzők kötelező fellépését, és szakítana az \"író ír írónak” elitista gyakorlatával. Milliárdokat szánnak arra, hogy az irodalmi múzeum \"a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé\" váljon, az ingatlana pedig az írószövetségek és a kultúra centrális székhelyévé.","shortLead":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bbc9e3-11ee-4fe1-9c4e-1ffa67b5f8fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","timestamp":"2019. május. 07. 06:30","title":"Káslerék milliárdokkal kitömött erőközpontba centralizálnák a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze a \"látottakat\".","shortLead":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze...","id":"20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8482122-52e6-4bef-ade9-54f8d801caef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","timestamp":"2019. május. 06. 08:03","title":"1060 órán át fotóztak, gyönyörű felvételt készítettek a Nagy Magellán-felhőről az amatőr asztrofotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","shortLead":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","id":"20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25d4b5-acd0-4c6b-b7b4-062fcb6072b2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","timestamp":"2019. május. 06. 13:48","title":"Zöld lámpát kapott a minisztériumtól a Prezi-alapító alternatív iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","shortLead":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","id":"20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273ea0c-7132-43fd-97d5-031b0443ddd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","timestamp":"2019. május. 06. 06:03","title":"A sertés- és a baromfihús is nagyot drágulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új...","id":"20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e3c7c4-c54e-4d54-b2aa-9362134391d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","timestamp":"2019. május. 06. 00:03","title":"Rájöttek, mitől indulnak gyors növekedésnek a daganatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","shortLead":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","id":"20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32f0c0f-2660-4ada-bdb7-404037f38fc9","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","timestamp":"2019. május. 06. 08:31","title":"Kórházba került a Szomszédok rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán a tagországokban szerzett szolgálati idők összeszámításával szerez jogosultságot? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán...","id":"20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e299d10b-680b-4d01-aa90-16337ad6a91e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","timestamp":"2019. május. 07. 11:58","title":"Így számolják ki, mennyi nyugdíjat kap, aki több országban is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]