[{"available":true,"c_guid":"40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű matematikaérettségi értékelésénél. A diákok túl nehéznek tartották a tesztet, az Oktatási Hivatal (OH) azonban nem így látja, nem lesz változás.","shortLead":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű...","id":"20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abad2431-b133-419d-bce8-203eddd2383e","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","timestamp":"2019. május. 09. 10:37","title":"OH: Nem lesz változás a matekérettségi pontszámításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","shortLead":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","id":"20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f614f3-ee9c-4516-b8a9-405410e4040d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2019. május. 08. 13:32","title":"Rajongók figyelem: igazi csemegével jelentkezik a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","shortLead":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","id":"20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85810432-adc4-4b16-bbc6-6ee81fffe03d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 08. 13:36","title":"Itt vannak a töriérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső nem valószínű, de erős széllökések előfordulhatnak. ","shortLead":"Eső nem valószínű, de erős széllökések előfordulhatnak. ","id":"20190508_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cf48d7-417d-47d8-a427-7208385c0e46","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. május. 08. 05:25","title":"20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74bfb8b-c4d6-4938-ac35-ac34153d610c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190509_Marabu_FekNyuz_Alkalmassagi_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74bfb8b-c4d6-4938-ac35-ac34153d610c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a06fc-2cb1-4470-8534-c08880d0e607","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Marabu_FekNyuz_Alkalmassagi_teszt","timestamp":"2019. május. 09. 12:05","title":"Marabu FékNyúz: Alkalmassági teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","shortLead":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","id":"20190509_esos_huvos_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae8efe-9d39-4666-a785-3e22b11b8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_esos_huvos_idojaras","timestamp":"2019. május. 09. 05:13","title":"Itt egy újabb esős, hűvös májusi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

\r

","shortLead":"A PSZ szerint jogellenes a május 29-re szervezett sztrájk. A szervező PDSZ szerint nem az.\r

\r

","id":"20190508_Egymasnak_esett_a_ket_legnagyobb_pedagogusszakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1854793-aec7-42fe-91c3-e259c25e3d08","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Egymasnak_esett_a_ket_legnagyobb_pedagogusszakszervezet","timestamp":"2019. május. 08. 12:18","title":"Jogszerű-e a sztrájk: egymásnak esett a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]