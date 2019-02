Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea7b9c9-02bc-402f-9626-119d3551d2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába próbált meg megállni a sofőr a havas/jeges úttesten, a kocsi nem nagyon akart neki engedelmeskedni, és csak csúszott az előtte álló furgon felé.","shortLead":"Hiába próbált meg megállni a sofőr a havas/jeges úttesten, a kocsi nem nagyon akart neki engedelmeskedni, és csak...","id":"20190201_baleset_koccanas_subaru_wrx","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea7b9c9-02bc-402f-9626-119d3551d2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3bdff7-c6ba-47f2-9af1-5db3ac214a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_baleset_koccanas_subaru_wrx","timestamp":"2019. február. 01. 12:31","title":"Videó: Úgy kommentálta a koccanásos balesetet a sofőr, mint egy dél-amerikai sportriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39ffe85-83c1-46cf-826d-25e6416555f9","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Lassan kilencedik éve nem tudja a Fidesz, mit is kezdjen az iskolákkal, hogyan alakítsa át az oktatás tartalmát, tartsa meg a tanárokat és a diákokat.","shortLead":"Lassan kilencedik éve nem tudja a Fidesz, mit is kezdjen az iskolákkal, hogyan alakítsa át az oktatás tartalmát, tartsa...","id":"201905__kozoktatas__natvita__halogatas__atalakitas_miatt_zarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e39ffe85-83c1-46cf-826d-25e6416555f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdb1f15-ab07-415d-8c94-1a9b13591bd7","keywords":null,"link":"/itthon/201905__kozoktatas__natvita__halogatas__atalakitas_miatt_zarva","timestamp":"2019. február. 02. 07:00","title":"Mészáros feltőkésítése flottul ment, az oktatás reformja Orbánnak tizedannyira sem fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most az is kiderült, pontosan mikor mutatják be.","shortLead":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most...","id":"20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c15b2ef-3df7-439e-a3f4-d7bd47e3e93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 02. 12:03","title":"Megvillantotta a Huawei az összehajtható mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják az ingatlanokat. Azért kellett így dönteniük, mert az anyaalapítvány más régiókra csoportosítja át a forrásait. Az ÁGOTA, a szintén állami gondoskodásban élő gyermekeket támogató alapítvány pedig állami pénzből telket vásárolt.","shortLead":"A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják...","id":"20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8375cdf1-89cb-4f59-bce0-364d9f518ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11cbfbf-8eb8-4ed1-bb95-b8af7821a70a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Eladja_aprankent_az_ingatlanjait_az_SOS_Gyermekfalu_Alapitvany","timestamp":"2019. február. 03. 09:51","title":"Eladja apránként az ingatlanjait az SOS Gyermekfalu Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","shortLead":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","id":"20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f454cb-96f7-4e77-ad90-04c8402dc10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","timestamp":"2019. február. 01. 15:21","title":"Nem benzin, nem gázolaj, hanem gáz: itt a nagyobb hatótávú Polo és Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképzelhető, hogy a FIFA-nak kell majd döntést hoznia az ügyben. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy a FIFA-nak kell majd döntést hoznia az ügyben. ","id":"20190201_Nem_vethetik_be_Kleinheislert_mert_nincsenek_rendben_a_papirjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112c64f5-0fee-425a-9455-5d71872c2cfb","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Nem_vethetik_be_Kleinheislert_mert_nincsenek_rendben_a_papirjai","timestamp":"2019. február. 01. 16:43","title":"Nem vethetik be Kleinheislert, mert nincsenek rendben a papírjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac626bbb-94e2-44e4-9ab7-ab3433708a08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pándzsáb állam egyik falujában kergette szét a lakókat az állat, amelyet végül sikerült befogni.","shortLead":"Pándzsáb állam egyik falujában kergette szét a lakókat az állat, amelyet végül sikerült befogni.","id":"20190201_Video_Orult_amokfutast_rendezett_egy_leopard_egy_indiai_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac626bbb-94e2-44e4-9ab7-ab3433708a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0457822f-fdf5-4ec4-a171-6e1b65d1eeb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Video_Orult_amokfutast_rendezett_egy_leopard_egy_indiai_faluban","timestamp":"2019. február. 01. 12:51","title":"Videó: Őrült ámokfutást rendezett egy leopárd egy indiai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11f0e26-6ead-4868-b974-ee63ca5997ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogott a Demény, a kötsög közösségi oldal és egy állatmentő szervezet egy speciális akcióra, aminek lényege, hogy sintértelepekről hoznak ki kutyákat abból a pénzből, amit amúgy Valentin-napi ajándékra szánnánk. Maga Bálint gazda is népszerűsíti a kezdeményezést, hogy idén a Bálint-napon ezúttal ne csokira/plüssre/szivecskés izére költsünk.\r

\r

","shortLead":"Összefogott a Demény, a kötsög közösségi oldal és egy állatmentő szervezet egy speciális akcióra, aminek lényege...","id":"20190201_Balint_gazda_buzdit_a_Valentinnapi_virag_arabol_iden_megmenthetsz_egy_kutyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e11f0e26-6ead-4868-b974-ee63ca5997ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d7bc9-8856-41a6-8b0e-436db40382d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Balint_gazda_buzdit_a_Valentinnapi_virag_arabol_iden_megmenthetsz_egy_kutyat","timestamp":"2019. február. 01. 13:05","title":"Bálint gazda is buzdít: a Valentin-napi virág árából idén megmenthetsz egy kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]