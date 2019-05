Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotót még párnára is rányomták. A Redbubble nevű online piactér azonnali lépéseket ígért. ","shortLead":"A fotót még párnára is rányomták. A Redbubble nevű online piactér azonnali lépéseket ígért. ","id":"20190508_Az_auschwitzi_halaltabor_kepevel_dekoralt_szoknyat_es_taskat_arult_egy_online_bolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c98ad25-9400-44e3-af69-499f47c9080b","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Az_auschwitzi_halaltabor_kepevel_dekoralt_szoknyat_es_taskat_arult_egy_online_bolt","timestamp":"2019. május. 08. 18:13","title":"Az auschwitzi haláltábor képével dekorált szoknyát és táskát árult egy online bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4c3ce9-8889-4866-bc8f-1acbcb84f9a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök sem értették, hogy tudta ezt megtenni a békés környéken.","shortLead":"A rendőrök sem értették, hogy tudta ezt megtenni a békés környéken.","id":"20190509_Tobb_mint_ezer_illegalis_lofegyvert_foglaltak_le_egy_Los_Angelesi_villaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4c3ce9-8889-4866-bc8f-1acbcb84f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dd520b-8da6-414c-b586-42a269439e70","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Tobb_mint_ezer_illegalis_lofegyvert_foglaltak_le_egy_Los_Angelesi_villaban__video","timestamp":"2019. május. 09. 08:55","title":"Több mint ezer illegális lőfegyvert foglaltak le egy Los Angeles-i villában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragikus baleset a város kórházának felújítása során történt. ","shortLead":"A tragikus baleset a város kórházának felújítása során történt. ","id":"20190510_Meghalt_egy_magyar_vendegmunkas_Grazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0654772e-5028-4d3e-baa7-6c6688c7921f","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Meghalt_egy_magyar_vendegmunkas_Grazban","timestamp":"2019. május. 10. 05:18","title":"Meghalt egy magyar vendégmunkás Grazban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","shortLead":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","id":"20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439e12b7-21a0-487d-add0-afba775fda4c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Költözik az F1 klasszikus versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek szánt béta-verzió hármas változatát már most ki lehet próbálni.","shortLead":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek...","id":"20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c5d37-fadd-487c-83fc-cc27e8823ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","timestamp":"2019. május. 08. 09:33","title":"Az öné köztük van? Ezekre a telefonokra már most elérhető a legújabb Android, a Q béta-verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9321484-5843-46d3-852f-b6938f2ba0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevándorlás, migráció, stb.","shortLead":"Bevándorlás, migráció, stb.","id":"20190509_Elmondta_Orban_Viktor_hogyan_kepzeli_Europa_jovojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9321484-5843-46d3-852f-b6938f2ba0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8c4350-ba44-4b28-8618-c08174d6db02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Elmondta_Orban_Viktor_hogyan_kepzeli_Europa_jovojet","timestamp":"2019. május. 09. 16:24","title":"Elmondta Orbán Viktor, hogyan képzeli Európa jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","shortLead":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","id":"20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69dfe4-0168-4733-9c95-e7b74c2d279d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","timestamp":"2019. május. 09. 07:38","title":"Csaknem 2000 év után fedezték fel Nero császár Aranypalotájának termét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora látványosan csökken.","shortLead":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora...","id":"20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a6ffc-27ba-4788-8034-3c2ef2352c65","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","timestamp":"2019. május. 09. 05:30","title":"Menekülnek az olvasók a NER-közelivé vált megyei lapoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]