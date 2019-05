Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","shortLead":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","id":"20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765c3ac4-ac10-4689-97f0-1de877725830","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","timestamp":"2019. május. 10. 11:49","title":"Kígyótámadást kapott el a kaputelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679a4cbb-87c0-43c8-b2e7-3dbed09a25b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 72 éves volt.","shortLead":"A színésznő 72 éves volt.","id":"20190512_Elhunyt_a_Twin_Peaksbol_megismert_Peggy_Lipton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679a4cbb-87c0-43c8-b2e7-3dbed09a25b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3651c906-d845-445b-b2c9-f156912014b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Elhunyt_a_Twin_Peaksbol_megismert_Peggy_Lipton","timestamp":"2019. május. 12. 09:43","title":"Elhunyt a Twin Peaksből megismert Peggy Lipton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai találkozójáról, és arról, hogy végre elmozdulást érzékelt a kutatóintézetek jövőjével kapcsolatban. A miniszter a hvg.hu-nak viszont lelombozóan reagált: Lovász Lászlót ezek szerint megcsalták a megérzései. ","shortLead":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai...","id":"20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bcd93c-f0c6-49a0-9689-873bf7fc7342","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","timestamp":"2019. május. 10. 14:11","title":"Palkovics: Valamit félreértett az MTA elnöke, szó nincs elmozdulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1157d7f2-deeb-4e76-8a59-ccc283537095","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Többméteres szakaszon kidöntötte egy autós a zajvédő falat Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében.","shortLead":"Többméteres szakaszon kidöntötte egy autós a zajvédő falat Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi út és a Kossuth Lajos...","id":"20190510_zajvedo_fal_rendorseg_katasztrofavedelem_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1157d7f2-deeb-4e76-8a59-ccc283537095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd4b864-4bad-4ff7-b3e9-96a0dcb5eaf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_zajvedo_fal_rendorseg_katasztrofavedelem_baleset","timestamp":"2019. május. 10. 16:13","title":"Zajvédő falat döntött ki egy autós – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak rosszabb lesz. Barátságkutatókkal beszélgettünk arról, miért állunk ilyen rosszul, hogy függ össze a társadalmi kohézió a barátsággal, és tisztáztuk: lehet-e valakinek 5000 barátja?","shortLead":"Magyarországon az emberek többségének kevés barátja van, és a társadalomi folyamatok is arra mutatnak: a helyzet csak...","id":"20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5367529-089d-4d4d-b11f-92cc6c5ec471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cfdff5-d3b3-4220-988e-05c2a7e43af3","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nem_annyira_baratok_kozt__igy_vesztik_el_barataikat_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 11. 20:00","title":"Magyarok vagyunk, elfogynak a barátaink, és csak a telefont nyomkodjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest Közút Zrt. \"lakossági megkeresésre\" vizsgálta felül a forgalmi rendet.","shortLead":"A Budapest Közút Zrt. \"lakossági megkeresésre\" vizsgálta felül a forgalmi rendet.","id":"20190511_Ahogy_a_Tiborcz_csalad_az_utcaba_koltozott_megvaltozott_a_parkolasi_rend_a_japan_nagykovetsegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d831214e-cfe9-4ded-8b47-5ffe23bdf56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Ahogy_a_Tiborcz_csalad_az_utcaba_koltozott_megvaltozott_a_parkolasi_rend_a_japan_nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 11. 09:20","title":"Ahogy a Tiborcz család az utcába költözött, megváltozott a parkolási rend a japán nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hernádi Ádám Esztergom kiemelt turisztikai fejlesztéseiért fog felelni.","shortLead":"Hernádi Ádám Esztergom kiemelt turisztikai fejlesztéseiért fog felelni.","id":"20190510_Rogan_Antal_tanacsadoja_kapott_egy_havi_13_millios_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ea15f5-1ede-4e43-b283-836efd5d86b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Rogan_Antal_tanacsadoja_kapott_egy_havi_13_millios_munkat","timestamp":"2019. május. 10. 19:17","title":"Rogán Antal tanácsadója kapott egy havi 1,3 milliós munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AirHelp a pontosságot, a kiszolgálás minőségét, és a követelések feldolgozását vette alapul a helyezéshez. ","shortLead":"Az AirHelp a pontosságot, a kiszolgálás minőségét, és a követelések feldolgozását vette alapul a helyezéshez. ","id":"20190510_A_Ryanair_es_az_Easyjet_is_felkerult_a_legrosszabb_legitarsasagok_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca106d2-7819-4a71-9ae4-0848cc2b7421","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_A_Ryanair_es_az_Easyjet_is_felkerult_a_legrosszabb_legitarsasagok_listajara","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"A Ryanair és az Easyjet is felkerült a legrosszabb légitársaságok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]