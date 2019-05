Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","shortLead":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","id":"20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3140bef7-5fbe-4f49-87c5-6f42cf4aa28a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","timestamp":"2019. május. 16. 13:24","title":"Két év börtönt kapott Czeglédy Csaba cégének alvállalkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"December óta ő a negyedik menekült gyermek, aki kórházba szállítás után meghalt az amerikai-mexikói határszakaszon.\r

","shortLead":"December óta ő a negyedik menekült gyermek, aki kórházba szállítás után meghalt az amerikai-mexikói határszakaszon.\r

","id":"20190516_amerikai_hatr_gyermek_halleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117d2c28-3424-44f5-b81a-5c2fcbd0b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_amerikai_hatr_gyermek_halleset","timestamp":"2019. május. 16. 16:53","title":"Meghalt egy kisfiú, akit őrizetbe vettek az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","shortLead":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","id":"20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cede070-d8c7-4ac9-b3f6-6f42ce3d1425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","timestamp":"2019. május. 16. 20:17","title":"Megpróbált a kormány titkosítani egy jegyzőkönyvet, aztán valaki kijelölte a teljes szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bővítés átmeneti szüneteltetését a Daimler stuttgarti központja megerősítette. Az Index úgy tudja, a gyár bővítésén dolgozó alvállalkozókkal már közölték is a hírt. ","shortLead":"A bővítés átmeneti szüneteltetését a Daimler stuttgarti központja megerősítette. Az Index úgy tudja, a gyár bővítésén...","id":"20190515_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676a5038-4ffb-4969-a9eb-adea27aff11c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2019. május. 15. 09:08","title":"A Mercedes felfüggesztette a kecskeméti gyár bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e69cb-974b-4394-95f9-9cb14c0ce3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","timestamp":"2019. május. 15. 11:11","title":"„Ettől lettem keresztényebb, mint a hülye pápa” – jobbos kommentelők toposzaiból írt dal Bobafett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha a most adómentes kerozinra adót vetne ki az EU.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha...","id":"20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303e48eb-65fc-4136-b8a4-b7cd37e72f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","timestamp":"2019. május. 15. 12:42","title":"Drágulnak a repülőjegyek, ha az EU meglépi, amit egy kiszivárgott tanulmányban írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"5G-teszthálózatot indított Győrben a Telenor. A Széchenyi István Egyetemmel közösen végzett tesztek során Magyarországon először mutattak be a nyilvánosság számára okostelefonon 5G-s videohívást.","shortLead":"5G-teszthálózatot indított Győrben a Telenor. A Széchenyi István Egyetemmel közösen végzett tesztek során...","id":"20190515_5Gvel_mukodo_videohivast_teszteltek_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c4ff30-746d-44ed-896f-cbc6273438cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_5Gvel_mukodo_videohivast_teszteltek_Gyorben","timestamp":"2019. május. 15. 16:40","title":"5G-vel működő videohívást teszteltek Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]