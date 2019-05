Rosa Maria Dell'Aria-t 15 napra a Palermo Tartományi Oktatási Hivatal (a „helyi Klik”) felfüggesztette a munkájából – ami azt jelenti, hogy a fizetése felét fogja kapni –, mert vizsgálata szerint a pedagógus nem ellenőrizte kellőképpen a diákok munkáját – írta a Történelemtanárok Egylete Facebook-oldal egyik Olaszországban tanító követője. A diákok azt a feladatot kapták, hogy az olasz nemzeti ünnepre egy videó-összeállításban vessék össze a Matteo Salvini olasz belügyminiszter biztonsági rendeleteit Benito Mussolini fasiszta diktátor rasszista törvényeivel.

Az intézkedés óriási port kavart egész Olaszországban, teljes tantestületek írják alá azt a petíciót, amit elküldenek az oktatásügyi miniszternek és Szicília oktatásügyi igazgatójának is, hogy azonnal vonják vissza ezt az intézkedést. Szerinte jó eséllyel törölni fogják a büntetést, mert a tanítás szabadságát az alkotmány biztosítja.

„A tanárnő kitűnő munkát végzett, mert a történelem nem évszámok és események steril halmaza, hanem a múlt eseményeinek feldolgozása, amely erősíti a kritikai készséget, és segít meglátni a jelen erkölcstelen intézkedéseiben azokat a tendenciákat és hasonlatokat, amik a közelmúltban iszonyú tragédiákba torkolltak.”

A palermói Vittorio Emanuele Ipari Technikumban történt esetről beszámolnak az olasz lapok is. Sőt, magát a videót is közölték, miután azt a szenátus egykori elnök, Pietro Grasso a Facebook-oldalán nyilvánosságra hozta. „Mivel mindenki erről beszél, de beleértve Borgonzoni miniszterelnököt is, senki nem látta a videót, úgy döntöttem, hogy közzéteszem azt… Nézd meg, és ítélj magad” – írta Grasso.

Mire is kellett volna a tanárnak figyelnie? Cenzúráznia kellett volna a diákok gondolatait? – sorolja a kérdéseit. Úgy véli, sehol nem állítják a diákok, hogy Salvini olyan, mint Mussolini. Az akkori és a mai intézkedéseket vetik össze.

Rosa Maria Dell'Aria

"Különösen elkeseredtem, mert a munkám minőségét támadják, noha én mindig a legjobbat akartam a diákjaimnak… Nem akartam, hogy politizáljanak a diákok, de azt mindig hagyom, hogy a fiúk szabadon kifejthessék gondolataikat" – mondta a tanárnő.

Az ügyről Matteo Salvini olasz belügyminisztert is megkérdezték, aki azt válaszolta, lehet őt nem szeretni, de azt, hogy Mussolinihez vagy Hitlerhez hasonlítsák, gyengeelméjűségnek tartja.

A miniszter - aki egyben miniszterelnök-helyettes - ugyanakkor azt kívánta a tanárnőnek, hogy mielőbb térhessen vissza az iskolába. Az nem világos, hogy ez egyfajta üzenet-e az oktatási minisztériumnak, hogy vizsgálják felül a tanár felfüggesztését.

Salvini azt is elmondta, csütörtökön éppen Palermóban lesz, ezért szeretne találkozni a tanárnővel, és a diákjaival is, hogy elmagyarázhassa nekik, mit tesz az ország biztonságáért, és azt is, milyen hatalmas különbség van az ő intézkedései, elképzelései és a fasiszta éra fajvédő törvényei között.