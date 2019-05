Sokáig úgy tűnt, nem mutatják be a filmet.

Visszaadta az Amazon az Egy esős nap New Yorkban (A Rainy Day in New York) forgalmazási jogait Woody Allennek - írja a Variety.

Mindez azután történt, hogy februárban a rendező beperelte az óriáscéget, amiért az a szerződés ellenére úgy döntött, nem forgalmazza a filmet.

Az Amazonnál korábban Allen két filmje jelent meg és a Crisis in

Six Scenes című tévésorozatát is forgalmazták. Az Amazon az Allen elleni zaklatási vádak miatt állt el filmje forgalmazásától 2018 júniusában. A rendezőt évtizedekkel ezelőtt azzal gyanúsították meg, hogy 1992-ben szexuálisan zaklatta nevelt lányát, Dylan Farrow-t. Allen ellen azonban sohasem emeltek vádat.

Az A Rainy Day in New York című filmet Allen 2017-ben forgatta,

a produkcióban Jude Law, Rebecca Hall, Selena Gomez és Timothée

Chalamet is szerepelt. A forgatás után az ismét előkerült régi ügy

miatt több szereplő is elhatárolódott a filmtől, Chalamet tavaly

bejelentette, hogy a filmért kapott gázsiját jótékony célra ajánlja

fel.

Jude Law "szörnyű szégyennek" nevezte, hogy a filmet nem

mutatják be, és hangsúlyozta, nagyon megfontolja, hogy dolgozik-e

még valaha Allennel.

A Variety úgy tudja, a filmet Olaszországban és Németországban már biztosan bemutatják.

A sztori szerint a Timothée Chalamet által játszott férfi barátnője (Elle Fanning) végre lehetőséget kap, hogy egy híres filmrendezővel készítsen interjút New Yorkban, ám az utazás miatt egyre inkább eltávolodnak egymástól.

Visszaadta az Amazon az Egy esős nap New Yorkban (A Rainy Day in New York) forgalmazási jogait Woody Allennek - írja a Variety.

Mindez azután történt, hogy februárban a rendező beperelte az óriáscéget, amiért az a szerződés ellenére úgy döntött, nem forgalmazza a filmet.

Az Amazonnál korábban Allen két filmje jelent meg és a Crisis in Six Scenes című tévésorozatát is forgalmazták. A cég az Allen elleni zaklatási vádak miatt állt el filmje forgalmazásától 2018 júniusában. A rendezőt évtizedekkel ezelőtt azzal gyanúsították meg, hogy 1992-ben szexuálisan zaklatta nevelt lányát, Dylan Farrow-t. Allen ellen azonban sohasem emeltek vádat.

Az A Rainy Day in New York című filmet Allen 2017-ben forgatta, a produkcióban Jude Law, Rebecca Hall, Selena Gomez és Timothée Chalamet is szerepel. A forgatás után az ismét előkerült régi ügymiatt több szereplő is elhatárolódott a filmtől, Chalamet tavalybejelentette, hogy a filmért kapott gázsiját jótékony célra ajánlja fel.

Jude Law "szörnyű szégyennek" nevezte, hogy a filmet nem mutatják be, és hangsúlyozta, nagyon megfontolja, hogy dolgozik-e még valaha Allennel.

A Variety úgy tudja, a filmet Olaszországban és Németországban már biztosan bemutatják idén ősszel.

A sztori szerint a Timothée Chalamet által játszott férfi barátnője (Elle Fanning) végre lehetőséget kap, hogy egy híres filmrendezővel készítsen interjút New Yorkban, ám az utazás miatt a pár egyre inkább eltávolodik egymástól.