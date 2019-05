Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A legfrissebb közlönyben újabb százmilliókat szán Magyarország üldözött keresztényeknek, sőt az indoklás szerint a migrációt is csökkentheti az adomány.","shortLead":"A legfrissebb közlönyben újabb százmilliókat szán Magyarország üldözött keresztényeknek, sőt az indoklás szerint...","id":"20190528_Ujabb_szazmilliokat_kolt_a_kormany_sziriai_keresztenyekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f19394-cac7-4ac7-99a9-46e021560f87","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ujabb_szazmilliokat_kolt_a_kormany_sziriai_keresztenyekre","timestamp":"2019. május. 28. 10:54","title":"Újabb százmilliókat költ a kormány szíriai keresztényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napszemüvegben integet a népnek.","shortLead":"Napszemüvegben integet a népnek.","id":"20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d825352-c4aa-4d4c-a29e-e21e0250f80b","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","timestamp":"2019. május. 28. 07:22","title":"Nem sokkal a halála előtt lefilmezték Viktória királynőt, most előkerült a felvétel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett várni a bírósági ítélet után a bocsánatkérésre.","shortLead":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett...","id":"20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77184d5c-4762-4fbe-b5d7-4c6c7c76b8e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","timestamp":"2019. május. 27. 20:44","title":"Két évvel a jogerős ítélet után bocsánatot kért a kormány, amiért hazudtak az Altusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Negyvenöt évvel az után, hogy először körülírták a tüneteket, betegségnek minősítették a kiégést. Csak a munkahelyi kiégés számít annak, az élet többi területéhez kapcsolódva nem lehet így diagnosztizálni.","shortLead":"Negyvenöt évvel az után, hogy először körülírták a tüneteket, betegségnek minősítették a kiégést. Csak a munkahelyi...","id":"20190528_munkahelyi_kieges_betegseg_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a79f6-0531-4d2c-91e6-877a8e6c971f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190528_munkahelyi_kieges_betegseg_who","timestamp":"2019. május. 28. 10:04","title":"Betegségnek nyilvánították a munkahelyi kiégést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendhagyó mód ünnepli szolgáltatása bővülését egy parkolással foglalkozó hazai mobilapp. ","shortLead":"Rendhagyó mód ünnepli szolgáltatása bővülését egy parkolással foglalkozó hazai mobilapp. ","id":"20190527_parkl_parkolas_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c585bc-06eb-4806-86fc-0a94cd65a93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_parkl_parkolas_ingyen","timestamp":"2019. május. 27. 13:32","title":"Ha ezt megteszi, egy napig (szinte) bárhol ingyen parkolhat az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer, vagyis alapból nem kap hagyományos külső visszapillantókat a kocsi.","shortLead":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer...","id":"20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a706d42-0d33-4986-a0dd-975f24e68d5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","timestamp":"2019. május. 29. 09:17","title":"A cuki villany-Hondán már nem is lesz visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második vonal osztályozójának hétfői döntőjében 2-1-re legyőzte a Derby Countyt a Wembley-ben.","shortLead":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második...","id":"20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2c10c1-bb80-4ea1-a498-0dada2f705db","keywords":null,"link":"/sport/20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 27. 21:22","title":"Megvan az utolsó feljutó a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","id":"20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7dcd86-f43b-45b9-b9a0-fd3b9c68c36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","timestamp":"2019. május. 28. 11:08","title":"Az orosz családok csaknem felének csupán élelemre és ruhára futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]