[{"available":true,"c_guid":"f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller Ágnes, aki Európa jövőjéről beszélgetett a francia államfővel. A filozófus a hvg.hu-nak beszélt arról is, mi lehet az akadálya Orbán Viktor és Matteo Salvini szövetségének, és hogy miben tér el egy másik szövetségesnek tartott, a napokban megbukott politikus, Heinz-Christian Strache példája a Fidesz körüli botrányoktól. ","shortLead":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller...","id":"20190525_Heller_Agnes_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ff628-8fba-4fe4-bbb5-035c4d8de5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Heller_Agnes_interju","timestamp":"2019. május. 25. 07:00","title":"Heller Ágnes: A változást ne Brüsszeltől várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9fe99b-5540-4cbc-9ba9-8e0150482510","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ritka az ilyen jó állapotban fennmaradt lelet.","shortLead":"Ritka az ilyen jó állapotban fennmaradt lelet.","id":"20190526_Antik_marvanyfejre_bukkantak_Romaban_es_mar_azt_is_tudjak_kie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f9fe99b-5540-4cbc-9ba9-8e0150482510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd145af-5a42-45b4-8d78-db54342bd9cc","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Antik_marvanyfejre_bukkantak_Romaban_es_mar_azt_is_tudjak_kie","timestamp":"2019. május. 26. 16:45","title":"Antik márványfejre bukkantak Rómában, és már azt is tudják, kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","shortLead":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","id":"20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed45b8ab-ac1e-4250-8daa-29ba2b71738c","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 16:20","title":"Mindeközben Brüsszelben: LMP-s plakát és momentumos aktivisták a követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezdetét vette az ország történetének negyedik EP-választása.","shortLead":"Kezdetét vette az ország történetének negyedik EP-választása.","id":"20190525_Megkezdodott_a_szavazas_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbda180-d22b-4265-a591-98fd4c0d9b71","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Megkezdodott_a_szavazas_Szlovakiaban","timestamp":"2019. május. 25. 08:27","title":"Megkezdődött a szavazás Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái ellen.\r

\r

","shortLead":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái...","id":"20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca91ac-19a9-4827-938c-eec6c609992c","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","timestamp":"2019. május. 25. 16:55","title":"Lebuktak a fideszes aktivisták: MSZP-s táblákat lopkodtak nagyüzemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da193e55-1d29-4aea-84c9-db6f4093de37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190526_ep_valasztas_2019_szavazok_nepviselet_hagyomanyorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da193e55-1d29-4aea-84c9-db6f4093de37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac290e7f-5c51-470e-b453-975f867af3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_szavazok_nepviselet_hagyomanyorzes","timestamp":"2019. május. 26. 16:25","title":"Kutyával, népviseletben, páncélban – nézegessen fotókat az EP-választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás segít is.","shortLead":"A techóriás segít is.","id":"20190526_google_doodle_ep_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b26941d-3514-4103-a799-0c44eb0d69d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_google_doodle_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 14:10","title":"A Google is a nap legfontosabb eseményére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fehérorosz zsűrit felfüggesztették, Pápai Jociék elődöntőjének pontjait újraszámolták.\r

\r

","shortLead":"A fehérorosz zsűrit felfüggesztették, Pápai Jociék elődöntőjének pontjait újraszámolták.\r

\r

","id":"20190525_Ujraszamolas_megvaltozott_az_Eurovizios_dalfesztival_vegeredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6842a621-c838-4096-8c3a-115e2558b6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Ujraszamolas_megvaltozott_az_Eurovizios_dalfesztival_vegeredmenye","timestamp":"2019. május. 25. 12:28","title":"Újraszámolás: megváltozott az Eurovíziós dalfesztivál végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]