[{"available":true,"c_guid":"ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből Andrea Nahles, a politikus ezt vasárnap közölte.","shortLead":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből...","id":"20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bdbd68-9b49-4c1b-b28b-e27e194f8071","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 11:07","title":"Lemondott a német szociáldemokraták vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly vámot vetett ki az amerikai elnök a mexikói importra, amelynek egy komoly szelete az autóimport. A győri Audinak pedig a mexikói gyárak fontos partnerei.","shortLead":"Komoly vámot vetett ki az amerikai elnök a mexikói importra, amelynek egy komoly szelete az autóimport. A győri Audinak...","id":"20190604_A_magyar_gazdasag_is_megerezheti_Trump_mexikoi_szankcioit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3955b3e6-c201-4404-a185-e0c5b416309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_A_magyar_gazdasag_is_megerezheti_Trump_mexikoi_szankcioit","timestamp":"2019. június. 04. 09:29","title":"A magyar gazdaság is megérezheti Trump Mexikóra kivetett vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","shortLead":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","id":"20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2b5f6a-c69a-48a6-a384-f675fe2517f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","timestamp":"2019. június. 03. 06:50","title":"Olcsóbb lesz idén a barack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","shortLead":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","id":"20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80adafbf-6413-4af9-a8be-dcf8916d6e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","timestamp":"2019. június. 03. 14:28","title":"Kúria: Lehet Rogánra azt mondani, hogy bűnöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e052996a-f812-4b4d-b8eb-e8c85e80d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes 35 évesesen halt meg autóbalesetben.","shortLead":"José Antonio Reyes 35 évesesen halt meg autóbalesetben.","id":"20190602_A_Liverpool_BLgyoztes_spanyolja_polojan_uzent_az_elhunyt_Reyesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e052996a-f812-4b4d-b8eb-e8c85e80d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1880c65-d47b-43fe-939a-61405c2fc282","keywords":null,"link":"/sport/20190602_A_Liverpool_BLgyoztes_spanyolja_polojan_uzent_az_elhunyt_Reyesnek","timestamp":"2019. június. 02. 12:28","title":"A Liverpool BL-győztes spanyolja pólóján üzent az elhunyt Reyesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","shortLead":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","id":"20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5f98b-2d61-407f-bc7e-447b6db9bb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","timestamp":"2019. június. 03. 13:47","title":"A nyugdíjakról tartana népszavazásokat a Nyugdíjas Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"160 munkavállaló lépett sztrájkba, mogyorókrém alig, Kinder Bueno meg egyáltalán nem készül. ","shortLead":"160 munkavállaló lépett sztrájkba, mogyorókrém alig, Kinder Bueno meg egyáltalán nem készül. ","id":"20190603_kinder_bueno_ferrero_nutella_gyar_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31fe21b-506f-4b19-b776-100732ffc542","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_kinder_bueno_ferrero_nutella_gyar_sztrajk","timestamp":"2019. június. 03. 16:22","title":"Sztrájkolnak a világ legnagyobb Nutella-gyárában, a Kinder Bueno gyártása is leállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2 milliónál több a nyugdíja.","shortLead":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2...","id":"20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a842b2-36ac-41f3-ae49-2aa931a50542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Havi 50 ezernél is kevesebből él 21 ezer magyar nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]