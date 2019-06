Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","shortLead":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","id":"20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8b2f24-2849-4078-95db-3ee7856ed01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","timestamp":"2019. június. 11. 08:10","title":"Nyolc autó futott egymásba az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció illetékes szakbizottsága.","shortLead":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció...","id":"20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80dbe6d-b823-41fc-ad2a-c0c128d87a23","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","timestamp":"2019. június. 10. 19:28","title":"Kiderült, kik lehetnek Theresa May utódai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","shortLead":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","id":"20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea1760d-9a50-464b-b67d-8a85ecb39ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","timestamp":"2019. június. 11. 14:20","title":"Figyelmeztetést adott ki a NAV: így lehet megúszni a külföldi nyaralást büntetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A déli országhatárig tart a kutatás, koreai szakemberek is részt vesznek benne.","shortLead":"A déli országhatárig tart a kutatás, koreai szakemberek is részt vesznek benne.","id":"20190612_Negy_embert_keresnek_meg_a_dunai_hajobaleset_delkoreai_utasai_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f350856a-bb47-40b0-8c11-b5200773d253","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Negy_embert_keresnek_meg_a_dunai_hajobaleset_delkoreai_utasai_kozul","timestamp":"2019. június. 12. 18:13","title":"A dunai hajóbaleset négy utasát keresik még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető autók gondolatával még csak a harmincon aluliak barátkoztak meg, az elektromos autótól viszont már csak az ár és az egy töltéssel megtehető túl rövid távolság riasztja vissza a többséget.","shortLead":"Az önvezető autók gondolatával még csak a harmincon aluliak barátkoztak meg, az elektromos autótól viszont már csak...","id":"20190612_Elerheto_aron_sem_venne_elektromos_autot_a_magyarok_tobbsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3052b428-ae7e-4ef2-84c0-5eec9c8e4b75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Elerheto_aron_sem_venne_elektromos_autot_a_magyarok_tobbsege","timestamp":"2019. június. 12. 14:33","title":"Elérhető áron sem venne önvezető autót a magyarok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db094fa8-8022-4b75-a67c-8e5c45252e1b","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","timestamp":"2019. június. 10. 19:43","title":"A Pride előtt lett öngyilkos Philadelphia első meleg főrendőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dcd0e5-d3ba-4e37-ac20-19ba7d38e740","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Csúcsra pörgetett processzor, sok memória, szép kijelző, dupla hangszóró és fényeffektek. Röviden és tömören ez a Black Shark 2, a Xiaomi játékra optimalizált felsőkategóriás telefonja.","shortLead":"Csúcsra pörgetett processzor, sok memória, szép kijelző, dupla hangszóró és fényeffektek. Röviden és tömören ez a Black...","id":"20190610_xiaomi_black_shark_2_teszt_gamer_mobil_telefon_jatekra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56dcd0e5-d3ba-4e37-ac20-19ba7d38e740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb0651-4e94-4ac7-9dea-4acc2990ac08","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_xiaomi_black_shark_2_teszt_gamer_mobil_telefon_jatekra","timestamp":"2019. június. 10. 20:00","title":"A legerősebb telefon, ami nem is kerül túl sokba – teszten a cápamobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félórás késésekre érdemes készülni Budapest és Székesfehérvár között.","shortLead":"Félórás késésekre érdemes készülni Budapest és Székesfehérvár között.","id":"20190612_Gazolt_a_vonat_Erdnel_egy_vaganyon_van_csak_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbefc24-4493-49b7-b4e6-5df5135f21d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Gazolt_a_vonat_Erdnel_egy_vaganyon_van_csak_forgalom","timestamp":"2019. június. 12. 17:35","title":"Gázolt a vonat Érdnél, egy vágányon van csak forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]