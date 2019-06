Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kassai azt mondta, örül, hogy a bíróság neki adott igazat. Szerinte egy új, hiteles, erős zöld pártra van szükség.","shortLead":"Kassai azt mondta, örül, hogy a bíróság neki adott igazat. Szerinte egy új, hiteles, erős zöld pártra van szükség.","id":"20190613_Jogeros_nem_zarhattak_volna_ki_az_LMPbol_Kassai_Danielt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df29bdc0-6a78-4a30-8898-7d02ffa40542","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Jogeros_nem_zarhattak_volna_ki_az_LMPbol_Kassai_Danielt","timestamp":"2019. június. 13. 15:07","title":"Jogerős: nem zárhatták volna ki az LMP-ből Kassai Dánielt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","shortLead":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","id":"20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cbf62f-5b1b-4195-bfb8-452558773313","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","timestamp":"2019. június. 14. 14:32","title":"\"Ne nyilvánosan csinálják, hanem a négy fal között\" - mondta a Fidesz politikusa a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt hosszú életű. ","shortLead":"Nem volt hosszú életű. ","id":"20190614_Torolte_a_videot_a_szolnoki_teve_amelyiken_Orban_Gaspar_katonai_eskutetele_volt_lathato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2828e23-6c28-4c40-ac24-9b1454a4fc08","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Torolte_a_videot_a_szolnoki_teve_amelyiken_Orban_Gaspar_katonai_eskutetele_volt_lathato","timestamp":"2019. június. 14. 10:29","title":"Törölte a videót a szolnoki tévé, amelyiken Orbán Gáspár katonai eskütétele volt látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","shortLead":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","id":"20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650cf774-13d1-4392-9aaf-6b4f21f4a275","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. június. 14. 05:15","title":"Nem vallotta magát bűnösnek az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","shortLead":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","id":"20190613_james_bond_aston_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d894252e-dbb1-4462-b844-487625f720e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_james_bond_aston_martin","timestamp":"2019. június. 13. 16:19","title":"Elárvereznek egy James Bondnak gyártott Aston Martint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben a végítéletre készülő családja hevesen ellenezte azt. Önerőből jutott a roncstelepről a Harvardig, küzdelmes útját pedig A tanult lány című életrajzi dokuregényében örökítette meg. Kitörésének története pontos és megrendítő látlelete annak, hogy hogyan működnek a bántalmazó rendszerek, és miért olyan nehéz kilépni belőlük.","shortLead":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben...","id":"20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950024a2-645d-40ca-bfd5-f5a913a62823","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","timestamp":"2019. június. 14. 20:00","title":"Az egész életünket megmérgezi, amikor a szüleink elárulnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lerakták az alapkövét a régóta tervezett uszodának. ","shortLead":"Lerakták az alapkövét a régóta tervezett uszodának. ","id":"20190614_Vegul_kozel_10_milliardbol_epul_sportuszoda_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b739b754-f61e-4a37-9c2e-ac0d624de89c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Vegul_kozel_10_milliardbol_epul_sportuszoda_Veszpremben","timestamp":"2019. június. 14. 19:08","title":"Végül közel 10 milliárdból épül sportuszoda Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas feje. A Jakutföldön talált ragadozó feje hihetetlenül jó állapotban maradt fenn.","shortLead":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas...","id":"20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afef7bce-a84e-4557-9e7b-a5cd130e3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","timestamp":"2019. június. 14. 10:03","title":"Döbbenetes képek: 40 ezer éves farkasfejre bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]