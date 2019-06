Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9c97c5-65e2-4971-b04c-689d33f6c3aa","c_author":"Futureal-csoport","category":"brandcontent","description":"A 21. századi városfejlesztésben különösen fontosak az intelligens épületek adta előnyök, az egy helyen megtalálható szolgáltatási és szórakozási lehetőségek, közösségi terek. Mutatjuk, melyek az okos várostervezés legfőbb pontjai, és hol épül az első okos pláza Budapesten.","shortLead":"A 21. századi városfejlesztésben különösen fontosak az intelligens épületek adta előnyök, az egy helyen megtalálható...","id":"20190618_A_jovo_varosai_budapest_plaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9c97c5-65e2-4971-b04c-689d33f6c3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18d709b-de3b-4b39-8f00-a33d4d45c4d8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190618_A_jovo_varosai_budapest_plaza","timestamp":"2019. június. 18. 11:30","title":"A jövő városa: hamarosan megnyílik Budapest első okos bevásárlóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","shortLead":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","id":"20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109bceb-7def-4613-80b6-f423aeda8446","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","timestamp":"2019. június. 17. 08:57","title":"Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump számára.","shortLead":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump...","id":"20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8a38c-5c23-4f2b-b641-e9b3224c79a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","timestamp":"2019. június. 16. 17:43","title":"Egy ábra, amely mutatja, hogyan látja Trump a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így jön a lehűlés.","shortLead":"Így jön a lehűlés.","id":"20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d398a9b-9012-4a89-9feb-71fa5822a753","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","timestamp":"2019. június. 16. 17:16","title":"Brutális vihar csapott le Komlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","shortLead":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","id":"20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e3c41-6666-407e-a23f-10a3d0af9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2019. június. 18. 11:03","title":"Ordas nagy kamu terjed a Facebook-tiltásokról, tovább ne küldje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","shortLead":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","id":"20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b22f3c-03d6-4a18-a85c-4a166fd444b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","timestamp":"2019. június. 18. 11:27","title":"Segítségnyújtás elmulasztása miatt is felelhet a Viking Sigyn ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","shortLead":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","id":"20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c744a1ca-08bc-4536-a1f3-f9e205f1887b","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","timestamp":"2019. június. 17. 15:29","title":"Magyar előzetes érkezett Brad Pitt és Tommy Lee Jones sci-fijéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának egy hatodát veszíthetik el a évszázad végére, ha a klímaváltozás a jelenlegi mértékben zajlik – vélik tengerbiológusok.","shortLead":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának...","id":"20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34282d7c-67a4-46ea-9801-86d441c938da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Szörnyen hangzik: 100-ból 17 állat meghal a vizekben a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]