Az ember nem arra született, hogy legyőzzék.

[{"available":true,"c_guid":"04c66774-5c6d-4bfc-8554-5a2e2c62cd38","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Annak ellenére, hogy ezernyi bizonyíték van arra, hogy az amerikaiak több alkalommal megfordultak a Holdon, világszerte tartják magukat azok az összeesküvés-elméletek, amelyek szerint az egész csak egy óriási kamu: a filmeket és fényképeket egy stúdióban rögzítették, Armstrongékra pedig a színészkedés feladata hárult. Az amerikaiak 11 százaléka ma sem biztos abban, hogy járt ember égi kísérőnkön.","shortLead":"Annak ellenére, hogy ezernyi bizonyíték van arra, hogy az amerikaiak több alkalommal megfordultak a Holdon, világszerte...","id":"20190720_Miert_unnepelgetnek_nem_is_voltak_a_Holdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c66774-5c6d-4bfc-8554-5a2e2c62cd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb88c26-d9d2-4752-8206-4e238c0619f0","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Miert_unnepelgetnek_nem_is_voltak_a_Holdon","timestamp":"2019. július. 20. 15:02","title":"\"Miért ünnepelgetnek, ha nem is voltak a Holdon?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d59842-4ead-43f5-93e7-539cc76be642","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulója mutatja csak igazán, mekkora kihívás volt embert juttatni a szomszédos égitestre. Más kérdés, hogy a nehézségek bizonyos része csupán hajmeresztő teóriákon alapult, melyek aztán nem mutatkoztak jogos félelemnek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulója mutatja csak igazán, mekkora kihívás volt embert juttatni a szomszédos égitestre. Más...","id":"20190720_holdra_szallas_50_evfordulo_apollo_11_nasa_neil_armstrong_bakterium_homok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d59842-4ead-43f5-93e7-539cc76be642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8bdb1f-f32f-45ff-99ca-551f7b7e5a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_50_evfordulo_apollo_11_nasa_neil_armstrong_bakterium_homok","timestamp":"2019. július. 20. 08:03","title":"Ami miatt rettegtek a holdra szállástól: embernyelő homok, űrbéli kórságok, fullasztó holdpor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667db39-747d-4f06-ad2e-6200c50b555e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","timestamp":"2019. július. 21. 12:00","title":"Ez történt: bemutatták a chipet, amit Elon Musk beültetne az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","shortLead":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","id":"20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5df612-e8db-46bd-8bf0-47419dd3e666","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 21. 16:51","title":"Aranyérmet szereztek a magyar diákok a 30. Nemzetközi Biológia Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által pár hónapja alapított párt, a Nép szolgálója. Ha valóban nagyarányú lesz a győzelem, véget ér a „király királyság nélkül” időszak: az elnökválasztás óta eltelt hónapokban ugyanis Zelenszkij keze meg volt kötve, a parlament képviselői és a korábbi elnök, Petro Porosenko még hatalomban maradt emberei ahol tudták, ott gáncsolták a színészből lett államfő reformjait.","shortLead":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által...","id":"20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c124b-9e2c-4460-9cf2-5437dd0a3c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","timestamp":"2019. július. 20. 14:58","title":"Csak Zelenszkij győzelmének aránya kétséges az ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","shortLead":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","id":"20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b46f02d-c5a1-4daa-987e-fbab06af14a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 08:21","title":"Rockénekes és Timosenko is indul a mai ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Bond-franchise több évtizedes fennállása során a konzervativizmus filmes esszenciája volt, pedig sok esetben sokkal progresszívebb vonalat követett, mint amit megítéltek neki. Most, hogy kiderült, egy fekete színésznő debütálhat a 007-es szerepében, sokan felháborodtak azon, hogy már ezt a régi vágású történetet is lerohanja a feminizmus. Pedig már jó ideje lerohanta.","shortLead":"A Bond-franchise több évtizedes fennállása során a konzervativizmus filmes esszenciája volt, pedig sok esetben sokkal...","id":"20190721_Tenyleg_itt_a_vilag_vege_ha_a_007es_ugynok_egy_fekete_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934af01-3be4-41fa-94ae-cc0ff768ec34","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Tenyleg_itt_a_vilag_vege_ha_a_007es_ugynok_egy_fekete_no","timestamp":"2019. július. 21. 20:00","title":"Tényleg itt a világ vége, ha a 007-es ügynök egy fekete nő lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","shortLead":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","id":"20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478c7c9-a294-4fb6-9068-9a478f1107a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","timestamp":"2019. július. 21. 12:57","title":"Ezer tűzoltó küzd az erdőtüzek ellen Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]