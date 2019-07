Ahogy korábban beszámoltunk róla, kisebb botrányt kavart, hogy a VOLT fesztiválon Orbán Viktor 1989-es, Nagy Imre újratemetésén elhangzott beszédeit játszották be nagyszínpadi kivetítőkről, bár a VOLT főszervezője, Lobenwein Norbert, és Gerendai Károly is úgy ítélte meg, hogy Orbán beszédeinek lejátszása nem pártpropaganda. Később Kádár Tamás azt mondta, a Schmidt Mária-féle Terror Háza által készített emlékvideók Balaton Soundon lejátszott második részében már nem Orbán Viktor-beszéd van, és a Szigeten sem lesznek Orbán-videók.

A G7.hu most azt írja, videók lejátszásáért viszont a Sziget Zrt. pénzt is kapott, ráadásul nem is keveset, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTKK), a Terror Házát működtető állami közalapítvány ugyanis vállalkozási szerződés keretében működik együtt a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-vel, a szerződés összege pedig 207,5 millió forint.

A Sziget Zrt. az elmúlt hat év átlagában évi 1,4 milliárd forint reklámbevételre tett szert, az állami pénzből működő közalapítványtól most ennek hetedét kérték el a néhány másodperces videókért. Az állami alapítvány korábban is szerződött már a Sziget Zrt-vel: 2016-ban az 1956-os emlékév során 300 millióért.

A lap hozzáteszi, a Sziget Zrt. egyébként nem csak a közalapítványtól kap állami pénzeket, ugyanis hat év alatt összesen 1,5 milliárd forintnyi állami támogatást kapott, holott a cég enélkül is évente több száz milliós hasznot termelt volna a tulajdonosainak.

A direkt támogatás és a KKETTKK reklámköltségei mellett ráadásul további állami cégek és szervezetek is megjelenhettek hirdetőként, szponzorként, együttműködőként: a lap összesítése szerint az MTVA, a MÜPA, az állami Hungarocontrol, a Szerencsejáték Zrt., a Magyar Posta, a Magyar Turisztikai Ügynökség is szerződött a fesztivállal több tízmilliókért, és a Paks II. atomerőművet is népszerűsítették a rendezvényen.

A támogatások átláthatósága csekély, erről nem kommunikál a Sziget Zrt., a lap kérdésére nem válaszoltak, hogy milyen állami támogatásokat és megbízásokat kaptak az elmúlt években, ez honlapjukon nem lelhető fel, és 2017 után a cég pénzügyi beszámolóiban sem részletezték, hogy kitől és mire kaptak támogatást.

A Sziget Zrt.-nek ma már nem az alapító magánemberek a fő tulajdonosai: 2017-ben a cég 70 százalékát az amerikai Providence Equity-nek értékesítették, ami a luxemburgi bejegyzésű LMF Luxco S.á.r.l.-on keresztül van jelen a társaságban. A maradék üzletrészen Gerendai Károly (14,9 százalék), Takács Gábor (8 százalék), Fülöp Zoltán (3,5 százalék) és Lobenwein Norbert (3,5 százalék) osztoznak. Így alapvetően az amerikai befektetők gazdagodnak a rendszerváltás harmincadik emlékévére készült állami videókból.