Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár alkalmazottját, aki egy nyilvános rendezvényen leköpte őt.","shortLead":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár...","id":"20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c037da15-4f07-404b-868e-1d098ac8a801","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","timestamp":"2019. június. 26. 16:08","title":"Leköpték Donald Trump fiát, Eric Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50743938-7204-49f5-8989-88556ffae3b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy huszonhárom éves még meg tudott állni, de egy kilencvenéves férfi súlyos sérüléseket szenvedett a sínek közé zuhanva.","shortLead":"Egy huszonhárom éves még meg tudott állni, de egy kilencvenéves férfi súlyos sérüléseket szenvedett a sínek közé...","id":"20190626_Video_A_londoni_metron_lokott_a_sinekre_embereket_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50743938-7204-49f5-8989-88556ffae3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b80d38-a67f-4887-b3da-00b68c38166d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Video_A_londoni_metron_lokott_a_sinekre_embereket_egy_ferfi","timestamp":"2019. június. 26. 14:04","title":"Videó: A londoni metrón lökött a sínekre embereket egy férfi, életfogytiglant kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tárhelychipek gyártásával foglalkozó amerikai Micron ügyvédei megvizsgálták a Huaweit érintő kereskedelmi embargót, és arra jutottak, teljesíthetik a kínai cég megrendelésének egy részét.","shortLead":"A tárhelychipek gyártásával foglalkozó amerikai Micron ügyvédei megvizsgálták a Huaweit érintő kereskedelmi embargót...","id":"20190626_micron_huawei_bojkott_embargo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a385dae-edac-4686-a778-f3adea9fd5fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_micron_huawei_bojkott_embargo","timestamp":"2019. június. 26. 16:33","title":"Talált egy kiskaput a Huawei-embargón a Micron, újra gyártani kezdtek a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7 legfőbb riválisa első körben egyetlen gázolajos motorral rendelhető. És akár a nagycsaládos állami támogatást is igénybe lehet rá venni.","shortLead":"A BMW X7 legfőbb riválisa első körben egyetlen gázolajos motorral rendelhető. És akár a nagycsaládos állami támogatást...","id":"20190625_itthon_is_bearaztak_az_uj_7_uleses_mercedest_a_gigantikus_glst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70c431c-e511-4f6a-92cb-6b5248a04576","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_itthon_is_bearaztak_az_uj_7_uleses_mercedest_a_gigantikus_glst","timestamp":"2019. június. 25. 13:21","title":"Itthon is beárazták az új 7 üléses Mercedest, a gigantikus GLS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére mégis érdemes körültekintőnek lenni.\r

","shortLead":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére...","id":"bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1543bac0-504a-45e9-b667-78a478c26d43","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","timestamp":"2019. június. 27. 07:30","title":"Most kiderül, mennyire szeretnek fizetni a magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","shortLead":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","id":"20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50099f69-d981-4ed6-a95c-7a8f9244758f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:14","title":"Nagy a hőség, sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","shortLead":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","id":"20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b926d-8603-4db4-9d38-50d57bf79b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","timestamp":"2019. június. 25. 16:37","title":"Új magyar technológia segíthet 800 ezer kockaház energiagondjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]