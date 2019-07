Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","shortLead":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","id":"20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd097b-d723-4d43-af4f-a5816dddec51","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","timestamp":"2019. július. 04. 10:36","title":"Az ószövetségi rosszfiúk Európából érkezhettek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","shortLead":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56c9cc8-2d72-4779-b95b-8d8e851877cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 16:30","title":"Gond van a Facebooknál, akadozik a Messenger és az Instagram is [frissítés: megjavultak]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F. Zimmermann, a világ egyik legbefolyásosabb munkapiaci professzora, az Európai Tudományos Akadémia közgazdasági szekciójának vezetője, az Európai Bizottság és a Világbank tanácsadója, aki néhány hónapig a Közép-európai Egyetemen (CEU) is tanított. ","shortLead":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F...","id":"20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d7f45e-efe6-4dcd-ae6d-c5224d00399c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","timestamp":"2019. július. 03. 12:32","title":"Elmagyarázták, miért hibázik Magyarország a menekültek démonizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban válna mindenki számára elérhetővé a Facebook nemrég bejelentett saját pénze, a Libra, de az amerikai politikusok szerint átfogó kockázatelemzésre lenne szükség a bevezetés előtt.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban válna mindenki számára elérhetővé a Facebook nemrég bejelentett saját pénze, a Libra, de...","id":"20190704_facebook_libra_kriptopenz_kriptovaluta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74111e1-49f7-4029-85df-4145a9c0bece","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_facebook_libra_kriptopenz_kriptovaluta","timestamp":"2019. július. 04. 11:33","title":"Elhalasztanák a Facebook Libra bevezetését az amerikai politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedvezményes csomagot kínál a Telekom a 6forint.hu ügyfeleinek, ha lemondó nyilatkozatot szereznek a flottaszolgáltatótól. Azt állítják: a cég nem tárgyal velük.","shortLead":"Kedvezményes csomagot kínál a Telekom a 6forint.hu ügyfeleinek, ha lemondó nyilatkozatot szereznek...","id":"20190702_Lemondo_nyilatkozatot_ker_a_Telekom_a_6_forintos_flottaszolgaltato_ugyfeleitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f36def0-6bf1-401e-89ce-b9f298c6f752","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Lemondo_nyilatkozatot_ker_a_Telekom_a_6_forintos_flottaszolgaltato_ugyfeleitol","timestamp":"2019. július. 02. 15:34","title":"Lemondó nyilatkozatot kér a Telekom a 6 forintos flottaszolgáltató ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","shortLead":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","id":"20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f1b5e0-b0db-465b-a271-dbc65bf6e1ef","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","timestamp":"2019. július. 04. 13:46","title":"Egyelőre mégsem lesz kötelező az osztályzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190704_Itt_a_nagy_lehetoseg_hogy_megalkossa_az_elelmiszeriparimezogazdasagi_poprockblues_himnuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4f67f6-8b90-4996-a6bb-50282e392ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Itt_a_nagy_lehetoseg_hogy_megalkossa_az_elelmiszeriparimezogazdasagi_poprockblues_himnuszt","timestamp":"2019. július. 04. 10:03","title":"Itt a nagy lehetőség, hogy megalkossa az élelmiszeripari/mezőgazdasági pop-rock-blues himnuszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem annyira a lakosság profitál, inkább az állam.","shortLead":"Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem...","id":"20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6daf766-84c6-4ba4-86fe-a2c93d51bddf","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_A_magyarok_405_milliard_forint_rezsit_csengettek_be_az_allami_kozmumamutnak","timestamp":"2019. július. 03. 17:15","title":"A magyarok 405 milliárd forint rezsit csengettek az állami közműmamutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]