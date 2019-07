Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8530ce83-ced1-430e-8649-c315bd3402de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ó, és Leonardo DiCaprio. Meg Margot Robbie! ","shortLead":"Ó, és Leonardo DiCaprio. Meg Margot Robbie! ","id":"20190724_Jimmy_Kimmel_Volt_egyszer_egy_Hollywood_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8530ce83-ced1-430e-8649-c315bd3402de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf6c9cb-f17f-45e8-8fe2-5122df805d30","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Jimmy_Kimmel_Volt_egyszer_egy_Hollywood_musor","timestamp":"2019. július. 24. 17:39","title":"Jimmy Kimmel épp próbálta volna megnyitni a műsorát, amikor átsétált a színpadon Brad Pitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elosztották egymás között.","shortLead":"Aztán elosztották egymás között.","id":"20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd1dbd0-fdf7-430f-bea4-7ea23d06cadf","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","timestamp":"2019. július. 23. 15:26","title":"Visszaadták a biztonsági őrök a talált táskát, csak előbb kivettek belőle 900 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","shortLead":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","id":"20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dd5ed-9415-4d73-a92c-c381a1589364","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","timestamp":"2019. július. 24. 18:27","title":"26 év után indoklás nélkül elutasították a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium igazgatójának pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","shortLead":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","id":"20190724_vw_touareg_one_million","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f494e28-6d2e-456b-b0e7-29dd4eb3e3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_vw_touareg_one_million","timestamp":"2019. július. 24. 11:43","title":"\"Egymilliós\" verzió jön a VW Touaregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) első repülési igazgatója, Chris Kraft mérnök, aki az amerikai-szovjet űrverseny és a holdra szállás idején állt a szervezet élén.","shortLead":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai...","id":"20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7700b-87b8-4d74-88e4-422b82459ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"95 éves korában meghalt a NASA első \"karmestere\", aki a holdra szállást is levezényelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó látni, Maya!","shortLead":"Jó látni, Maya!","id":"20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d4c1c-fe61-47db-9026-74da4fc90742","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","timestamp":"2019. július. 23. 15:59","title":"A budapesti állatkert vombatkölyke robbantotta a mai cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","shortLead":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","id":"20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c51f81-ca83-4d07-995c-2bb08e878cba","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. július. 23. 15:21","title":"Szabadnapos rendőr mentette meg egy strandoló életét Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","shortLead":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","id":"20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f63a6c-5058-4269-8694-6b7455443c46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","timestamp":"2019. július. 24. 07:43","title":"Alig volt bevétele, mégis 20 millió forintos támogatást kapott egy alapítvány az MVM-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]