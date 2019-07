Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1989-ben belépett az MSZMP-be, majd a rendszerváltáskor rájött, a szocializmus a hazugságra épült. Volt diplomata bal- és jobboldali kormányok alatt, katonaként pedig egy golyót sem lőtt ki – Kendernay Jánossal, az LMP társ nélküli társelnökével a HVG készített portréinterjút.\r

\r

","shortLead":"1989-ben belépett az MSZMP-be, majd a rendszerváltáskor rájött, a szocializmus a hazugságra épült. Volt diplomata bal...","id":"20190725_Az_LMP_tarselnoke_Dobbnet_milyen_hamar_eljutunk_itthon_a_verbalis_agresszioig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db25342f-4122-4e3c-806e-4cc0ce4de997","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Az_LMP_tarselnoke_Dobbnet_milyen_hamar_eljutunk_itthon_a_verbalis_agresszioig","timestamp":"2019. július. 25. 15:41","title":"Az LMP társelnöke: \"Döbbenet, milyen hamar eljutunk itthon a verbális agresszióig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de2f291-89e6-42f7-a4d6-5ec3942bf582","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Ki gondolta volna, hogy egy 1963-as Korda György-dal bő fél évszázad múltán is aktuális lehet? A szemtelenül fiatal tagokból álló, pofátlanul jól zenélő Carson Coma nevű zenekar szerint nem ciki rajongani a magyar tánczene koronázatlan királyáért. A srácok összegyúrták a beatzenét a mai hangzással, majd hozzáadtak az egészhez egy kis kordbársonyt. Nekünk pedig volt velük egy utunk a Korda Villába. Videó.","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy egy 1963-as Korda György-dal bő fél évszázad múltán is aktuális lehet? A szemtelenül fiatal...","id":"20190723_carson_coma_korda_gyorgy_nem_vagyok_ideges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de2f291-89e6-42f7-a4d6-5ec3942bf582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81c057-ab58-4313-aa63-655196159988","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_carson_coma_korda_gyorgy_nem_vagyok_ideges","timestamp":"2019. július. 23. 20:00","title":"Korda György hatvan év után is diktálja a ritmust – a Carson Comának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","shortLead":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","id":"20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c24a2-9523-42e9-9996-3314565a3c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","timestamp":"2019. július. 25. 11:30","title":"Hiába támadják a Facebookot, továbbra is szép nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","id":"20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a149ea43-95e8-4b00-880e-ac2f1426b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. július. 24. 14:26","title":"Felborult egy autó a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint hazánkban az energiafogyasztás jelenti a legnagyobb környezetterhelést, mivel annak döntő részét fosszilis energiahordozókból biztosítjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi...","id":"20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db0dfb-747e-44db-a245-77b40bad2724","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","timestamp":"2019. július. 23. 17:03","title":"WWF: Hétfőre elfogynak a Föld éves erőforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek ügyére, úgy tűnik, a magyar kormány a migránsellenes retorika érdekében a félretájékoztatástól sem riad vissza. ","shortLead":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek...","id":"20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a022e88-a7a2-4b60-b3da-80f55db863f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. július. 24. 11:35","title":"Olyan menekültügyi nyilatkozatot torpedózott meg a magyar kormány, ami talán nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és sajtója feltűnően érzékeny lett a finn médiapiac pluralizmusára, mióta a finnek az EU soros elnökei, és kiálltak bizonyos EU-s alapértékek mellett. A finn külügyminiszter szerint nem állapot, hogy a kormány ekéz egy másik tagállamot, és párbeszédet szorgalmaz.\r

\r

","shortLead":"A kormány és sajtója feltűnően érzékeny lett a finn médiapiac pluralizmusára, mióta a finnek az EU soros elnökei, és...","id":"20190725_Szijjarto_Peterrel_vitatna_meg_a_finn_kulugyminiszter_kelle_aggodni_a_finn_mediahelyzet_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e9284f-04e8-4349-916a-124c29e715c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Szijjarto_Peterrel_vitatna_meg_a_finn_kulugyminiszter_kelle_aggodni_a_finn_mediahelyzet_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 14:01","title":"Szijjártó Péterrel vitatná meg a finn külügyminiszter, kell-e aggódni a finn médiahelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]