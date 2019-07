Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte mindig halálos. Ne szívja fel az orrába, ha teheti.","shortLead":"Szinte mindig halálos. Ne szívja fel az orrába, ha teheti.","id":"20190726_Nincs_ellenszere_az_agyevo_amobanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d842a7d-38f3-4a1f-90eb-05e4e6af6ba8","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Nincs_ellenszere_az_agyevo_amobanak","timestamp":"2019. július. 26. 11:49","title":"Nincs ellenszere az agyevő amőbának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tusnádfürdői szabadegyetemen fejtette ki véleményét az EP-választásról egy kerekasztal-beszélgetésen.\r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tusnádfürdői szabadegyetemen fejtette ki véleményét az EP-választásról...","id":"20190726_Gulyas_Gergely_A_DK_Europa_egyik_legszelsosegesebb_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3de99b-c333-441a-82e6-cd96902c8e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Gulyas_Gergely_A_DK_Europa_egyik_legszelsosegesebb_partja","timestamp":"2019. július. 26. 16:29","title":"Gulyás Gergely: A DK Európa egyik legszélsőségesebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygón jelenleg zajló felmelegedés az ütemét és a kiterjedését tekintve is túlmutat az elmúlt kétezer év éghajlati változásain – állapította meg három frissen megjelent tanulmány.","shortLead":"A bolygón jelenleg zajló felmelegedés az ütemét és a kiterjedését tekintve is túlmutat az elmúlt kétezer év éghajlati...","id":"20190725_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d84844-a85c-4ec0-b075-921f5e08dec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat","timestamp":"2019. július. 25. 14:03","title":"Olyan ütemben melegszik a bolygónk, amire 2000 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13 éves fiú úgy döntött, csinál egyet a fivérének.","shortLead":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13...","id":"20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c39ddab-e31c-47aa-9286-11a50883285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","timestamp":"2019. július. 25. 20:03","title":"Nem engedhette meg magának a külső akkumulátort, a 13 éves öccse csinált neki egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","shortLead":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","id":"20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c24a2-9523-42e9-9996-3314565a3c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","timestamp":"2019. július. 25. 11:30","title":"Hiába támadják a Facebookot, továbbra is szép nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dd903f-848f-44b6-a938-c8f066f12b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) munkatársainak sikerült az öregedés jeleit kimutatniuk egy vörös óriáscsillagnál. A kutatók által vizsgált Kis Medve csillagképben található égitest hamarosan 1,2 milliárd éves élete végére ér, és éppen utolsó nukleáris \"csuklásait\", termális pulzusait éli át.","shortLead":"Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) munkatársainak sikerült az öregedés jeleit kimutatniuk...","id":"20190726_csuklas_termalis_pulzus_oregedes_oriascsillag_mta_magyar_csillagaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9dd903f-848f-44b6-a938-c8f066f12b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82d3a38-1ccc-4908-91e9-d78bb22b6d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_csuklas_termalis_pulzus_oregedes_oriascsillag_mta_magyar_csillagaszok","timestamp":"2019. július. 26. 16:03","title":"\"Csuklik\" az öregedéstől egy magyar tudósok által megfigyelt óriáscsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e4f013-040b-4a17-8f83-675b04e2a16f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl sok kihívás vár az OSZK leendő főigazgatójára, ezért még az is lehet, hogy egy igazi szakember lesz a befutó a posztra, írja a HVG.\r

\r

","shortLead":"Túl sok kihívás vár az OSZK leendő főigazgatójára, ezért még az is lehet, hogy egy igazi szakember lesz a befutó...","id":"20190725_Nem_eleg_vonzo_a_Nerlovagoknak_az_OSZK_szakember_erkezhet_a_nemzeti_konyvtar_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e4f013-040b-4a17-8f83-675b04e2a16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c5eab5-2c8e-4d07-8627-d584e95816ac","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Nem_eleg_vonzo_a_Nerlovagoknak_az_OSZK_szakember_erkezhet_a_nemzeti_konyvtar_elere","timestamp":"2019. július. 25. 15:07","title":"Nem elég vonzó a NER-lovagoknak az OSZK, szakember érkezhet a nemzeti könyvtár élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében engedné elindítani.","shortLead":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében...","id":"20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c339ed6-92f9-4ce8-8523-da6202c43cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","timestamp":"2019. július. 26. 16:23","title":"Ha ezt a rendszert beszerelik a kocsiba, eltűnhetnek az útról az ittas sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]