[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","shortLead":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","id":"20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5eef5-1ffc-40ca-8253-edb18f7cf92a","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:35","title":"Emeli a kiszállítási díjakat a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt csinált. ","shortLead":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt...","id":"20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b44305c-8c70-4409-8864-78ec75003654","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:33","title":"Úgy olvadnak a grönlandi jégmezők, mintha egy hatalmas hajszárítóval melegítenék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ed32fb-9a4a-4715-a180-b21eb2051a16","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.31/201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","timestamp":"2019. július. 31. 00:00","title":"Kocsis Györgyi: Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nézeteltérés természetes része az értekezleteknek. Ha egy megbeszélésen fel sem merül a véleménykülönbség lehetősége, akkor minek egyáltalán összeülni?","shortLead":"A nézeteltérés természetes része az értekezleteknek. Ha egy megbeszélésen fel sem merül a véleménykülönbség lehetősége...","id":"20190730_Rossz_hangulatuak_es_eredmenytelenek_a_megbeszeleseik_Ime_nehany_segito_tipp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20dc0e0-9e77-4053-af6c-387f8d300ab1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190730_Rossz_hangulatuak_es_eredmenytelenek_a_megbeszeleseik_Ime_nehany_segito_tipp","timestamp":"2019. július. 30. 14:15","title":"Rossz hangulatúak és eredménytelenek a megbeszéléseik? Íme néhány segítő tipp!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","shortLead":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","id":"20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20963cbc-c5d3-4e31-9f2a-6006acbdd0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","timestamp":"2019. július. 31. 19:03","title":"Böngészőből is lehet már diablózni, csak egy kattintás az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","id":"20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed15281-b405-4bb2-85a1-2a0c3aea7bff","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:50","title":"A Viking Sigyn kapitányának letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó ital feltétlen hódolói. Vannak, akik ilyen tájt húzzák ki a bakancslistájukról álmaik sörvárosát. Nekünk is vannak tippjeink. ","shortLead":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó...","id":"20190730_Sorturista_utra_kel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7ca3b-8811-4c36-8911-a426313add8e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Sorturista_utra_kel","timestamp":"2019. július. 30. 19:04","title":"Sörturista útra kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után utaztatnak. Palkovics László szerint működésképtelen a budapesti repülőtér.","shortLead":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után...","id":"20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161390c8-c44f-4dfb-82da-38571615c233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:00","title":"A kormány állítja, éjszakai repülési tilalomról szó sem volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]