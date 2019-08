Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","shortLead":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","id":"20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5eef5-1ffc-40ca-8253-edb18f7cf92a","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:35","title":"Emeli a kiszállítási díjakat a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért vagy videóért. ","shortLead":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért...","id":"20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87cbf84-a5d1-42bd-83c0-029a2036e8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","timestamp":"2019. július. 31. 15:25","title":"Aki 1,2 millió dollárt keres posztonként az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kényelmesebb lesz a jegyek karszalagra váltása, de ennek ára van: körültekintőnek kell lenni a belépéskor.\r

\r

","shortLead":"Kényelmesebb lesz a jegyek karszalagra váltása, de ennek ára van: körültekintőnek kell lenni a belépéskor.\r

\r

","id":"20190731_Az_iden_mar_nem_kell_a_Szigetnel_szobrozni_a_karszalagert_nyitaskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3404e7da-0907-4c53-8eba-dfe80592f5ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Az_iden_mar_nem_kell_a_Szigetnel_szobrozni_a_karszalagert_nyitaskor","timestamp":"2019. július. 31. 18:04","title":"Az idén már nem kell a Szigetnél szobrozni a karszalagért nyitáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","shortLead":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","id":"20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c40b93-c98c-4aa8-98a8-d9911d503105","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:02","title":"Ne most akarjon elmenni Budapestről vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74f02a4-5714-4262-be07-5c7c145408ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotók tanúsága szerint nagy örömmel nyújtogatja a nyelvét. ","shortLead":"A fotók tanúsága szerint nagy örömmel nyújtogatja a nyelvét. ","id":"20190731_Debreceni_mosomedvekolyok_Simon_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74f02a4-5714-4262-be07-5c7c145408ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37111b2-4799-4b75-a5c2-aaf608ece4f5","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Debreceni_mosomedvekolyok_Simon_fotok","timestamp":"2019. július. 31. 15:35","title":"Fél kiló és egy tenyérben elfér Simon, a debreceni mosómedvekölyök - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Külön plakátokon hívta fel diákjai figyelmét, hogy allergiás a banánra. ","shortLead":"Külön plakátokon hívta fel diákjai figyelmét, hogy allergiás a banánra. ","id":"20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38be4a-4dd0-48d0-8b6e-f7f58886ebfc","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:46","title":"Majdnem belehalt egy \"diákcsínybe\" egy amerikai tanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázispontot csökkentettek. ","shortLead":"25 bázispontot csökkentettek. ","id":"20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a454da-6228-4eed-a435-33e693ce177e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","timestamp":"2019. július. 31. 20:09","title":"Csökkentette az irányadó dollárkamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis magyar médiavalóság: abszurd és groteszk ügyben mondta ki a Fővárosi Törvényszék, hogy az Origót nem akarta lejáratni egy kómában fekvő gyerekét ötödik éve otthon ápoló édesanya, hanem a kormánymédia oldala húzott egy erőset.\r

\r

","shortLead":"Kis magyar médiavalóság: abszurd és groteszk ügyben mondta ki a Fővárosi Törvényszék, hogy az Origót nem akarta...","id":"20190801_Jogeros_hogy_az_Origo_egy_komaban_fekvo_lany_kepevel_illusztralta_az_egyik_migranseroszakrol_szolo_cikket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9561ee3a-12ba-4694-9dc3-ce4fd7554090","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Jogeros_hogy_az_Origo_egy_komaban_fekvo_lany_kepevel_illusztralta_az_egyik_migranseroszakrol_szolo_cikket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Jogerős, hogy az Origo egy kómában fekvő lány képével illusztrálta az egyik migránserőszakról szóló cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]