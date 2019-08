Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is helyet ad majd.","shortLead":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is...","id":"20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50435e68-5d4e-4bc0-80a0-33906f33262d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:55","title":"Európai csúcsintézményt csinálna a kormány az új Nagycirkuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló raktár. Az esetről videó is készült.","shortLead":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló...","id":"20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acfc8b1-8b89-4197-9f82-b68c8dbb52f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:41","title":"Videó: Félelmetes látvány a szibériai fegyverraktár felrobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80995d4-fbb9-4ab6-bbc7-1ccbbf77358b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál bukott le a sofőr. ","shortLead":"Csanádpalotánál bukott le a sofőr. ","id":"20190805_Roman_furgonban_bujt_meg_a_Franciaorszagbol_lopott_uthenger_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80995d4-fbb9-4ab6-bbc7-1ccbbf77358b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8e4c5e-8372-46f8-a86b-91ea565f61c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Roman_furgonban_bujt_meg_a_Franciaorszagbol_lopott_uthenger_a_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:28","title":"Román furgonban bújt meg a Franciaországból lopott úthenger a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff787e-b0d8-4f5e-943b-6e4fa62ade25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó ideig nem tűnt kérdésesnek, hogy a pole pozícióból induló Max Verstappen megnyeri a 34. Magyar Nagydíjat, aztán a Mercedes húzott egy nagyon okosat, és Lewis Hamilton néhány körön belül gyakorlatilag állva hagyta a Red Bull holland pilótáját. \r

","shortLead":"Jó ideig nem tűnt kérdésesnek, hogy a pole pozícióból induló Max Verstappen megnyeri a 34. Magyar Nagydíjat, aztán...","id":"20190804_Raijeszte_Max_Verstappen_Lewis_Hamiltonra_Magyar_Nagydij_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff787e-b0d8-4f5e-943b-6e4fa62ade25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efd3cb1-03ed-4796-a84f-62453ca48df5","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Raijeszte_Max_Verstappen_Lewis_Hamiltonra_Magyar_Nagydij_eloben","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:00","title":"Egy kerékcsere mindent eldöntött a Hungaroringen: Lewis Hamilton ismét győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak idején. Eddig kevéssé ismert részleteket tár fel a Spotifyról egy nemrég megjelent svéd könyv.","shortLead":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak...","id":"20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819f313e-96bf-486b-b4ee-1b32701749a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:03","title":"Kevesen tudják: a Spotify meg akarta buktatni a Netflixet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","shortLead":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","id":"20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df90fd0-5dee-42da-b05f-b0853031a59b","keywords":null,"link":"/elet/20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:32","title":"Megszületett Curtisék kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcb2205-a4e1-4f79-98f6-6c045e2cba5b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez teszi ki a szénsavas üdítők forgalmának 60 százalékát.","shortLead":"Ez teszi ki a szénsavas üdítők forgalmának 60 százalékát.","id":"20190805_kola_fogyasztas_felmeres_nielsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcb2205-a4e1-4f79-98f6-6c045e2cba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de32542-c7c2-47eb-8c99-0f79f15babd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_kola_fogyasztas_felmeres_nielsen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:38","title":"Hárommillió hektoliter kólát döntöttek le a magyarok egyetlen év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]