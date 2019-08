Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80995d4-fbb9-4ab6-bbc7-1ccbbf77358b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál bukott le a sofőr. ","shortLead":"Csanádpalotánál bukott le a sofőr. ","id":"20190805_Roman_furgonban_bujt_meg_a_Franciaorszagbol_lopott_uthenger_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80995d4-fbb9-4ab6-bbc7-1ccbbf77358b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8e4c5e-8372-46f8-a86b-91ea565f61c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Roman_furgonban_bujt_meg_a_Franciaorszagbol_lopott_uthenger_a_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:28","title":"Román furgonban bújt meg a Franciaországból lopott úthenger a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is száműznek. ","shortLead":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is...","id":"20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158016ce-4290-4394-bf3d-4c36324cbf48","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:29","title":"Leszámolnak a műanyag palackokkal a San Franciscó-i reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérdéseket intéztek a melegbarát plakátokkal kampányoló vállalathoz.","shortLead":"Kérdéseket intéztek a melegbarát plakátokkal kampányoló vállalathoz.","id":"20190806_A_Hit_Gyulekezete_mar_attol_tart_hogy_a_CocaCola_atirna_a_magyar_alaptorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3159898-f50d-4f4a-af85-88bbd282dfe5","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_Hit_Gyulekezete_mar_attol_tart_hogy_a_CocaCola_atirna_a_magyar_alaptorvenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:32","title":"A Hit Gyülekezete már attól tart, hogy a Coca-Cola átírná a magyar alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","shortLead":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","id":"20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99f0c5-0b4c-41bf-be1f-28afbd5c4751","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:02","title":"Pesti Srácok: Tolószékes embereket sem szeretnénk hirdetéseken nézegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat okozhatnak az uniós országokban\" – így összegezte a problémát Julian King az Európai Unió biztonsági kérdésekkel foglalkozó biztosa. ","shortLead":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat...","id":"20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37290-1c0a-4dde-a43a-6efb583ecddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:26","title":"Attól félnek, hogy egy nagy európai focirangadót fognak drónokkal megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit tekinti át.","shortLead":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit...","id":"20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7971e51-68cc-4cb9-bdab-c32834a3a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:20","title":"Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b34ca2c-a992-4832-bbfd-6ff3f5091d39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíj alkalmából a rengeteg híresség mellett sok korábbi versenyző is ellátogatott a Hungaroringre. ","shortLead":"A hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíj alkalmából a rengeteg híresség mellett sok korábbi versenyző is ellátogatott...","id":"20190805_f1_volt_pilotak_magyar_nagydij_hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b34ca2c-a992-4832-bbfd-6ff3f5091d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e314239-f0a7-4247-8476-274da2538d67","keywords":null,"link":"/sport/20190805_f1_volt_pilotak_magyar_nagydij_hungaroring","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:33","title":"Legendák lepték el hétvégén a Hungaroringet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mikorra készülhet el az Újfehértóra ígért Honvédelmi Sportközpont? A polgármester szerint: „passz”. Így zajlik a lőtérprogram országszerte.","shortLead":"Mikorra készülhet el az Újfehértóra ígért Honvédelmi Sportközpont? A polgármester szerint: „passz”. Így zajlik...","id":"20190805_Ket_eve_bejelentett_a_kormany_16_loteret_meg_egy_sem_keszult_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88ba417-34f3-43f4-93cd-6cad90a823bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Ket_eve_bejelentett_a_kormany_16_loteret_meg_egy_sem_keszult_el","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:03","title":"Két éve bejelentett a kormány 16 lőteret, még egy sem készült el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]