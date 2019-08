Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok azzal próbált nyugtatni, hogy legfeljebb 200 kilogramm robbanószer fér be egy autóba.","shortLead":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok...","id":"20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67ae77-8f1f-4cc2-bcb5-17fbf9808b07","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:49","title":"Kósa a Parlament biztonsági rendszeréről: Egy hétvége alatt megbütykölöm a haverokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eszköz észleli a whiskyk közötti apró eltéréseket, ami segíthet az alkoholhamisítási piac felszámolásában.","shortLead":"Az eszköz észleli a whiskyk közötti apró eltéréseket, ami segíthet az alkoholhamisítási piac felszámolásában.","id":"20190806_A_hamisitott_whiskyt_felismero_mesterseges_nyelvet_fejlesztettek_skot_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93035af7-4ee5-421f-8658-6db2d354222b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_A_hamisitott_whiskyt_felismero_mesterseges_nyelvet_fejlesztettek_skot_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:48","title":"A hamisított whiskyt felismerő \"mesterséges nyelvet\" fejlesztettek skót kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","shortLead":"Nem is a homoszexualitással van a baj, hanem az érzékenyítéssel. ","id":"20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99f0c5-0b4c-41bf-be1f-28afbd5c4751","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Pesti_Sracok_Coca_Cola_hirdetes_oriascegek_homoszexualitas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:02","title":"Pesti Srácok: Tolószékes embereket sem szeretnénk hirdetéseken nézegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn iktatta a Demokratikus Koalíció feljelentését, így mostantól Polt Péter szervezetén múlik, mikor tesznek – és egyáltalán tesznek-e – konkrét lépéseket. Az ellenzéki párt egy jogi huszárvágással azt javasolja: az ügyészség azonnal kérje ki nemzetközi jogsegély keretében az amerikai hatóságoktól a teljes nyomozati anyagot. Hiszen ott már feltárták a teljes ügyet, így lehet, hogy azonnal kiderülhetne a magyar elkövetők neve.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn iktatta a Demokratikus Koalíció feljelentését, így mostantól Polt Péter...","id":"20190806_Gyurcsanyek_jogsegellyel_kiboritanak_a_bilit_a_Microsoftbotranyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ac7ccb-6112-4ff9-82c5-5bf3e726468a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Gyurcsanyek_jogsegellyel_kiboritanak_a_bilit_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:00","title":"Gyurcsányék jogsegéllyel borítanák ki a bilit a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség nyomozást indított.","id":"20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7b991-16bb-4eab-8d06-ea86cefc5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:01","title":"Magyar férfi holtteste került elő egy amszterdami csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont nőttek.","shortLead":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont...","id":"20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c705d2-80e2-41d7-aca2-7823abbb159d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:53","title":"Van olyan focicsapat, ahol 70 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","shortLead":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","id":"20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bcf976-8bee-431f-8ca4-627dd73df617","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:19","title":"Sebastian Vettel kiborult az újságírók szemetelésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]