[{"available":true,"c_guid":"c5c70281-9032-4070-be75-9d7b504963df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan mint egy fürdőszoba bútor. ","shortLead":"Olyan mint egy fürdőszoba bútor. ","id":"20190808_A_marvanyos_Ferrari_az_uj_trendi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c70281-9032-4070-be75-9d7b504963df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1df851-53c8-4a35-91b4-41bfd6f8a785","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_A_marvanyos_Ferrari_az_uj_trendi","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:24","title":"A márványos Ferrari az új trendi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy hibát követett el.","shortLead":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy...","id":"20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1d4eb-4011-44db-aa66-d9c7aa3e7ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:35","title":"Az Újpest volt labdarúgója 240 km/órával száguldozott Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a889aab6-4954-4584-a766-1220acf8802b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt hét végi El Pasó-i tömegmészárlás helyszínen készült egy kép, amelyen többek között Donald Trump amerikai elnök, felesége Melania, valamint egy olyan gyerek látható, akinek a szüleit a fehér felsőbbrendűségben hívő gyilkos lőtte le a helyi Walmart áruházban. Helyi források szerint a gyermeket már a fotózás előtt elvitték a kórházból, s csak azért vitték vissza az elárvult babát, hogy legyen kivel mutatkozni az első párnak.","shortLead":"A múlt hét végi El Pasó-i tömegmészárlás helyszínen készült egy kép, amelyen többek között Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190809_Trump_a_first_lady_es_a_fotozasra_visszahozott_kolcsonarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a889aab6-4954-4584-a766-1220acf8802b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef3caac-7223-4d51-8f2f-a8c040f84ece","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Trump_a_first_lady_es_a_fotozasra_visszahozott_kolcsonarva","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:45","title":"Trump, a first lady és a fotózásra visszahozott kölcsönárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább az Orbán-kormány ellenére.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább...","id":"20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b726398-76d2-480d-9171-9ad2afecaf53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:06","title":"Bod Péter Ákos: A kormány kiadásainak egy része bicskanyitogató urizálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","shortLead":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","id":"20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ec508c-c0bb-4aaf-ac92-6a783c63d1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Megvan, melyik telefon kaphatja meg elsőként a Huawei operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyílt levélben fordult több száz amerikai polgármester a szenátusi vezetőkhöz, azt kérik a daytoni s El Paso-i tömegmészárlások után, hogy a szenátorok rövidítsék meg szabadságukat, és szigorítsanak a fegyvertartási szabályokon.","shortLead":"Nyílt levélben fordult több száz amerikai polgármester a szenátusi vezetőkhöz, azt kérik a daytoni s El Paso-i...","id":"20190808_A_tomegmeszarlasok_utan_tobb_szaz_amerikai_polgarmester_kovetel_szigorubb_fegyverszabalyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381d14e4-6cce-43bc-86ba-f40cb7883d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_tomegmeszarlasok_utan_tobb_szaz_amerikai_polgarmester_kovetel_szigorubb_fegyverszabalyokat","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:03","title":"A tömegmészárlások után több száz amerikai polgármester követel szigorúbb fegyverszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael Kiwanuka, hogy lenyűgözzön a koraesti, fülledten párás naplementében.","shortLead":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael...","id":"20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f4802-e8a4-4e4b-a0a6-63dc872e331f","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:50","title":"Sehol egy félrecsúszott, bizonytalan, hamis hang: Michael Kiwanuka a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","shortLead":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","id":"20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9230d4-9ade-4229-a87e-81c6cd401111","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:21","title":"Több műanyagot gyártottunk, és többet is hasznosítottunk újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]