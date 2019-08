Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények alapján a három legnagyobb cseh autógyár. Ez az összeg négyszerese a 2017-es osztaléknak, egyben mintegy 25 százaléka a 2018-ban külföldre kifizetett csehországi osztalékoknak - írta az E15 gazdasági napilap","shortLead":"78,2 milliárd koronás (1016,6 milliárd forint) osztalékot küldött külföldi anyacégeinek a tavalyi gazdasági eredmények...","id":"20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b35fb67-66d1-4425-aca7-bd58840ed4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9f2026-efac-4b37-8fe8-ecd4978a477c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Rekordosszegu_osztalekot_kaptak_a_csehorszagi_autogyarak_anyacegei","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:19","title":"Rekordösszegű osztalékot kaptak a csehországi autógyárak anyacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A cenzúránál cinikusabb erők munkálkodnak az emberek politikai akaratának elszívásán: ezek között találjuk a többség összezavarását, halálra untatását és figyelmének elterelését a politikáról, mindezt úgy érve el, hogy az eseményeket rendszertelenül, töredékesen mutatják be - mutat rá Alain de Botton filozófus.","shortLead":"A cenzúránál cinikusabb erők munkálkodnak az emberek politikai akaratának elszívásán: ezek között találjuk a többség...","id":"20190808_Miert_baj_az_hogy_mar_a_legnagyobb_botranyok_is_halalra_untatnak_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820927d5-4d9f-42af-9cd7-7d004ae62cb6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190808_Miert_baj_az_hogy_mar_a_legnagyobb_botranyok_is_halalra_untatnak_minket","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:15","title":"Miért baj az, hogy már a legnagyobb botrányok is halálra untatnak minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel két milliárd forintos állami támogatás mellett 150 milliós veszteséget termelt 2018-ban a Nemzeti Színház. Rétvári Bence illetékes államtitkár szerint ez nem gond, mert a színház műsorát nemcsak művészi/szakmai szempontok mentén kell összeállítani, hanem „nemzeti léptékben”. Ráadásul sok diák ingyen látogathatja.","shortLead":"Közel két milliárd forintos állami támogatás mellett 150 milliós veszteséget termelt 2018-ban a Nemzeti Színház...","id":"20190808_A_kormany_szerint_nem_gond_hogy_a_Nemzeti_Szinhaz_vastagon_veszteseges_mert_nemzeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a59358-ced3-41b8-9f9f-9a587ba0a44b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_A_kormany_szerint_nem_gond_hogy_a_Nemzeti_Szinhaz_vastagon_veszteseges_mert_nemzeti","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:02","title":"A kormány szerint nem gond, hogy a Nemzeti Színház vastagon veszteséges, mert nemzeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 12 éves gyereknek napi szinten kellett gyógyszereket szednie.","shortLead":"A 12 éves gyereknek napi szinten kellett gyógyszereket szednie.","id":"20190809_A_gyogyszerei_nelkul_indult_a_Keleti_palyaudvarra_a_vilagot_latni_akaro_nemet_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1020e8-24c3-4ba8-8d16-52f46ae66124","keywords":null,"link":"/elet/20190809_A_gyogyszerei_nelkul_indult_a_Keleti_palyaudvarra_a_vilagot_latni_akaro_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:36","title":"A gyógyszerei nélkül indult a Keleti pályaudvarra a világot látni akaró német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5101088-5c07-46ed-a9bd-f20c28d98690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone-ok akkumulátorát nemcsak az Apple képes kicserélni, a cég nem szeretné, ha máshoz fordulnának a felhasználók.","shortLead":"Bár az iPhone-ok akkumulátorát nemcsak az Apple képes kicserélni, a cég nem szeretné, ha máshoz fordulnának...","id":"20190808_apple_iphone_akkumulator_csereje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5101088-5c07-46ed-a9bd-f20c28d98690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5efb13f-f8ef-41e3-bcba-d9064615507f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_apple_iphone_akkumulator_csereje","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:03","title":"Ráijeszt a felhasználókra az Apple, ha nem velük cseréltetik az iPhone akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","shortLead":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","id":"20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52495d96-34b6-4e76-8b8f-eef6c02c47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:21","title":"Levágta a nyomkövetőt a lábáról, aztán megkéselt két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik képviselő felkiáltott: elnök úr, valamelyikünk légszennyezést követett el, s tudom is, hogy ki volt. A szag végül olyan erős lett, hogy rövid időre felfüggesztették a tanácskozást is.","shortLead":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik...","id":"20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29747a65-1df5-41a6-a883-65f735da2a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Kiadós szellentés miatt szakadt félbe Kenyában egy parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]