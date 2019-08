Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egyszerű piktogram, ami az okostelefonokkal és fülhallgatókkal terhelt világunkban igen fontos szerepet játszhat.","shortLead":"Két egyszerű piktogram, ami az okostelefonokkal és fülhallgatókkal terhelt világunkban igen fontos szerepet játszhat.","id":"20190830_a_nap_fotoja_eletmento_is_lehet_az_otletesen_kiegeszitett_pecsi_zebra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac41eb6-2f85-4e4d-b3a8-13a9131062a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_a_nap_fotoja_eletmento_is_lehet_az_otletesen_kiegeszitett_pecsi_zebra","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:21","title":"A nap fotója: életmentő is lehet az ötletes pécsi zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a323023-522a-4b47-a95e-82faca39b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Kell, hogy te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben, ha tétje is van a dolognak” – véli Kovács Katalin arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen.","shortLead":"„Kell, hogy te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben, ha tétje is van a dolognak” – véli...","id":"20190829_Kovacs_Katalin_Fantasztikus_volt_az_a_par_ev_amikor_a_vilag_elott_jartunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a323023-522a-4b47-a95e-82faca39b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c475d9fe-2bfb-4a07-8199-dac9787f7d9a","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Kovacs_Katalin_Fantasztikus_volt_az_a_par_ev_amikor_a_vilag_elott_jartunk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:59","title":"Kovács Katalin: „Fantasztikus volt az a pár év, amikor a világ előtt jártunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Ongyilkos_akciora_emlekezteti_Lancziek_felmondasa_Schmidt_Maria_programigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574f0832-091e-470b-8a08-d0ae92dabaaf","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ongyilkos_akciora_emlekezteti_Lancziek_felmondasa_Schmidt_Maria_programigazgatojat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:10","title":"Öngyilkos akcióra emlékezteti Láncziék felmondása Schmidt Mária programigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály valóban részt vesz az új NAT átdolgozásában, de minden másról azt mondta: nem illetékes, és nincs információja. Egy képviselői adatigénylésre most azt is kénytelen volt kiadni, hogy mely háttérintézménye fizeti a nácibarát irodalomtörténészt, aki szerint Kertész Imre nem magyar, Spiró György nem ember, a Nyugat pedig \"kis zsidó lapocska\".","shortLead":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály...","id":"20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aad1106-23cc-4be3-94db-ec37f7625314","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:11","title":"Eszébe jutott az Emminek, ki foglalkoztatja Takaró Mihályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai elutasításától a rendőrségi érzékenyítő tréningek elmaradásáig.\r

\r

","shortLead":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai...","id":"20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3e3ea-3a93-406f-b737-e85a43390cec","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:09","title":"Tragédiába torkolló családon belüli erőszak: a 2000-es évek óta egyre romlik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","shortLead":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","id":"20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b493ea-310a-43fa-9c07-9614f383e574","keywords":null,"link":"/sport/20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:57","title":"Rasovszky megnyerte a nyíltvízi világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie Ikobának.","shortLead":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie...","id":"20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69122f-7aa2-4c2e-8c00-8fa9bd735133","keywords":null,"link":"/sport/20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:55","title":"A Zalaegerszeg 50-es lábú focistájának külföldről kellett cipőt hozatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff5e13-c711-408f-b184-e1b148c5211c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai internetezők közel fele érintett volt már netes visszaélésben. A legtöbben adathalász e-mailt kaptak, de sokan kattintottak már vírusos e-mailre, 10 százaléknak pedig valamelyik közösségi fiókját törték fel – derült ki a K&H e-dukáció információbiztonsági programhoz készített felmérésből.","shortLead":"A hazai internetezők közel fele érintett volt már netes visszaélésben. A legtöbben adathalász e-mailt kaptak, de sokan...","id":"20190830_kh_bank_felmeres_internetes_atveres_adathalasz_level_virus_facebook_feltores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeff5e13-c711-408f-b184-e1b148c5211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f06097-f792-4bdf-a83d-346ea753f882","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_kh_bank_felmeres_internetes_atveres_adathalasz_level_virus_facebook_feltores","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:03","title":"Ön tudja, mit kell nézni? 100 magyar netezőből 18 kattintott vírusos e-mailre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]