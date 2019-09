Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikóéknál azonnal házkutatás volt, a kamupártok ügyében meg nem ítéltek el senkit. ","shortLead":"Pikóéknál azonnal házkutatás volt, a kamupártok ügyében meg nem ítéltek el senkit. ","id":"20190925_Rakerdeztek_Polt_Peternel_miert_alkalmaznak_kettos_mercet_a_valasztasi_buncselekmenyeknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183421f8-9763-4ce2-a9c2-125b305f9ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Rakerdeztek_Polt_Peternel_miert_alkalmaznak_kettos_mercet_a_valasztasi_buncselekmenyeknel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:36","title":"Rákérdeztek Polt Péternél, miért alkalmaznak kettős mércét a választási bűncselekményeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","shortLead":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","id":"20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38328e-d78f-4a79-bcb7-b2031a2c3a28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:10","title":"Átalakítanák a bolognai rendszert, jöhetnek a 4 éves alapképzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti lájkok számát.","shortLead":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti...","id":"20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53968914-a7cf-4fde-a216-595ead5f4b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:36","title":"Ausztráliában is eltüntette a lájkokat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8740cc00-3796-489c-a52f-632ccedae0ef","c_author":"Vida László","category":"360","description":"Korszakváltásként emlegették Franciaországban Jacques Chirac 2007-es visszavonulását. A leköszönt államférfi negyven éven át volt meghatározó szereplője a francia politikának. Újraközöljük a HVG 12 évvel ezelőtti cikkét, amely Chirac elnökségének mérlegét vonta meg.","shortLead":"Korszakváltásként emlegették Franciaországban Jacques Chirac 2007-es visszavonulását. A leköszönt államférfi negyven...","id":"20190926_Chirac_lemondasa_2007","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8740cc00-3796-489c-a52f-632ccedae0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd987d1-817b-44cb-b689-3f55e5457476","keywords":null,"link":"/360/20190926_Chirac_lemondasa_2007","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:02","title":"A hatalom megszerzése a kisujjában volt, \"politikai sorozatgyilkosnak\" hívták - Jacques Chirac portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cél a kórházi fertőzések megelőzése.","shortLead":"A cél a kórházi fertőzések megelőzése.","id":"20190927_25_milliard_forintert_130_allami_korhazba_vett_a_kormany_vizszuroket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a141c9-4e44-4fc3-ae20-9f32b0702b8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_25_milliard_forintert_130_allami_korhazba_vett_a_kormany_vizszuroket","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:36","title":"2,5 milliárd forintért 130 állami kórházba vett a kormány vízszűrőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","shortLead":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","id":"20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccecad72-881e-47d7-9947-20a4fe34e54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:08","title":"Számítson a dugóra: két autó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg ez 2,6 millió forintnak felel meg, és több mint amennyivel idehaza támogatják az elektromosautó-vásárlást.","shortLead":"Jelenleg ez 2,6 millió forintnak felel meg, és több mint amennyivel idehaza támogatják az elektromosautó-vásárlást.","id":"20190926_Szepen_megtamogatjak_a_szlovakok_a_villanyautokat_ott_8000_eurot_ad_kormany_autonkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e713625-318f-47f0-a006-b26b41559146","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_Szepen_megtamogatjak_a_szlovakok_a_villanyautokat_ott_8000_eurot_ad_kormany_autonkent","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:59","title":"Vastagon beszáll a szlovák kormány a villanyautózásba, 8000 eurót adnak autónként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","shortLead":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","id":"20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d953c1-c3dc-433b-a6ae-14fda8179ffa","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:50","title":"Garancsi cége építi az új ferihegyi terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]