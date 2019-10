Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása...","id":"201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ade-f4d0-4a17-8bc2-7486b0c446cb","keywords":null,"link":"/360/201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","timestamp":"2019. október. 05. 12:30","title":"Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e40d85-3c23-4fcd-ba6f-06aa1a7cb3bc","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","timestamp":"2019. október. 07. 10:52","title":"Főzzön velünk! – eritreai zigni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hoffenheim először győzött Münchenben, négy magyar játékos is pályára lépett a Bundesliga 7. fordulójában. ","shortLead":"A Hoffenheim először győzött Münchenben, négy magyar játékos is pályára lépett a Bundesliga 7. fordulójában. ","id":"20191005_Kikapott_a_Bayern_dontetlenezett_Gulacsi_es_Willi_Orban_csapata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea4f494-d6c4-4cdd-9da3-9fae2a5fb9a4","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Kikapott_a_Bayern_dontetlenezett_Gulacsi_es_Willi_Orban_csapata","timestamp":"2019. október. 05. 18:25","title":"Kikapott a Bayern, döntetlenezett Gulácsi és Willi Orbán csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","shortLead":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","id":"20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f192f5-d0e8-4f5c-bb35-bf521addbfdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","timestamp":"2019. október. 05. 11:44","title":"Speciális kormányt kapot Robert Kubica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és stábja ellen, nem volt hajlandó közölni Pikó Andrással, hogy mi alapján szüntették meg a nyomozást. Most kiderült. ","shortLead":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és...","id":"20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0810b-691f-4e19-b55c-e371e443a904","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. október. 06. 11:18","title":"Bűncselekmény hiányában szüntették meg a nyomozást Pikó Andrásék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes okokat. Erre tesz kísérletet A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv Fülöp Éva és Kővágó Pál szerkesztésében. A nemrég az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent kötet Magyarországon hiánypótló, hiszen magyar nyelven mutatja be a kollektív áldozattudat legjelentősebb szociálpszichológiai kutatásait az elmúlt másfél évtizedből, és betekintést nyújt az ezzel kapcsolatos hazai kutatásokba is. Kővágó Pál pszichológussal beszélgettünk. ","shortLead":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb...","id":"20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b566d-a043-4f80-8af1-799b8def636a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","timestamp":"2019. október. 06. 20:15","title":"Amiben mi, magyarok igazán profik vagyunk: az áldozatszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló torna-világbajnokságon","shortLead":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló...","id":"20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ffd34-2f33-4367-9718-819e1a4bf04b","keywords":null,"link":"/sport/20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 13:39","title":"Megvan az olimpiai kvótája, mégsem elégedett a magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","shortLead":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","id":"20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1d8508-3a66-4468-b961-07054c804765","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","timestamp":"2019. október. 07. 11:06","title":"Már 93 gyilkosságot ismert be az Egyesült Államok legbrutálisabb sorozatgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]