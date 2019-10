Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b23d4ff5-6dc3-4c7f-b160-b3dd09570f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében a legrosszabb a helyzet.","id":"20191009_Kozel_400_haziorvosi_praxis_betoltetlen_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23d4ff5-6dc3-4c7f-b160-b3dd09570f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c1fee4-ab38-4559-ac75-5bd5ddf06800","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kozel_400_haziorvosi_praxis_betoltetlen_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 07:46","title":"Közel 400 háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önkéntes nyugdíjpénztári teljes költségmutatót vezet be az MNB, amely révén 2020-tól első alkalommal válnak összehasonlíthatóvá két szektor, az élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve a pénztárak költségei az ügyfelek számára. ","shortLead":"Önkéntes nyugdíjpénztári teljes költségmutatót vezet be az MNB, amely révén 2020-tól első alkalommal válnak...","id":"20191008_Leendo_nyugdijasoknak_kedveskedik_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927a72cd-b589-4b15-9885-7aa151e88da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Leendo_nyugdijasoknak_kedveskedik_az_MNB","timestamp":"2019. október. 08. 12:18","title":"Leendő nyugdíjasoknak kedveskedik az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d3ee93-d2e8-4325-a355-01b050c6f88c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes elgondolkodni, mennyire „üzembiztos” a felfestés.","shortLead":"Érdemes elgondolkodni, mennyire „üzembiztos” a felfestés.","id":"20191008_Ezt_a_videot_a_forgalomszervezoknek_is_erdemes_megnezni_ami_Rakoczi_hidnal_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d3ee93-d2e8-4325-a355-01b050c6f88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e0b84b-98d9-4f6d-9542-ff97e9cbace9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ezt_a_videot_a_forgalomszervezoknek_is_erdemes_megnezni_ami_Rakoczi_hidnal_keszult","timestamp":"2019. október. 08. 08:55","title":"Ezt a videót, ami a Rákóczi hídnál készült, a forgalomszervezőknek is érdemes lenne megnézniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","shortLead":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","id":"20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d456318-fa51-45bc-806c-9f5e65173706","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","timestamp":"2019. október. 08. 09:03","title":"Klímaváltozás miatt tűnhetett el a víz a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","shortLead":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","id":"20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fea2492-bb5f-4ff0-b985-709aa3eade5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","timestamp":"2019. október. 07. 20:10","title":"Hangfelvételen beszél egy miskolci jelölt arról, hogy csak a pénzért indult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","shortLead":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","id":"20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d9e05-ac20-4ab1-b762-689235b819b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Robert Downey Jr. is megmondta a véleményét a Marvel-filmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és másodfokon is azt állapította meg, hogy az ügyész nem követett el bűncselekményt.","shortLead":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és...","id":"20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f00550-bd4f-4ce2-bd15-08eebad57df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"Legfőbb Ügyészség: Valótlanul vádolta hivatali visszaéléssel Czeglédy Csaba az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]