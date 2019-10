Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még élőbb, szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert kreatív kollektíva. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.

A hattagú alkotóközösségre jellemző kompromisszumok nélküli örömzenélés és kísérletezés mellé az évek során egyre komolyabb alkotói koncepció társult, és mára az Ethnofil egy nemzetközi színpadokon is gyakran megforduló, kiforrott produkcióvá érett.

Az improvizáció és a zenészek közti ösztönös kapcsolat tudatosult értéke lett a zenekarnak, ennek ad teret az Azimut szemtelenül szabad és dinamikus hangzása.

„Az eddig kipróbált alkotó módszereink mostanra értek be igazán - sikerült az improvizációt és a tudatos tervezést megfelelő arányban vegyítenünk. A dalok nagy része egy tőserdei alkotóházban, Lakitelek mellett született, ahol előző lemezünk legtöbb dala is megfogant. Korábban itt csak demo ötleteket rögzítettünk, amiket később stúdióban dolgoztunk ki. Ezúttal viszont több dal (Electrical és az All Clear) zenei alapja is a több órás rögzített improvizációs sessionökből került ki. A többi felvételt is együtt zenélve rögzítettük tempó track nélkül, szabadon. Csak néhány háttérvokál sávot vettünk fel utólag, a főének is az eredeti” – meséli Weil András billentyűs, producer, zenekarvezető a felvételekről.

A lemez itt meghallgatható (Spotify-on pedig itt):

Az Ethnofil egy szabad zenei közösség, munkásságuk az őket éppen inspiráló hangzásokkal és zenei kifejezőeszközökkel való kísérletezésből építkezik. A nyolc évvel ezelőtt megjelent első Fülön Csíp albumhoz képest az Azimut hangzása egy izgalmas és organikus fejlődési folyamat aktuális lenyomata.

A vinylen is megjelenő 7 tételes albumon helyet kapott egy, már korábban megjelent Anima Sound System (Közel) és egy Karády Katalin átirat (Szomjas a szám) is.

„A Szomjas a szám az Egy szív megáll című 40-es évekbeli film egyik betétdala. Az eredeti egy gyönyörűen hangszerelt felvétel, komoly kihívás volt méltó módon hozzányúlni” – mondja a feldolgozásról Weil.

A lemez előfutáraként megjelent egy videó is Azimuth címmel, amit közben az idei klipszemlén a legjobb rendezés díjra jelöltek.

A GrapefruitMoon Records gondozásában megjelenő Azimut élőben október 19-én az Akvárium színpadán debütál, vendég a Gran Canada.