[{"available":true,"c_guid":"a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német autógyártó társaság vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ). A lap keddi összeállítása szerint a megszorítások főleg a vállalat két hazai gyárát érinthetik.","shortLead":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német...","id":"20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb58159-27e4-45c3-a7e4-763013d2da76","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","timestamp":"2019. október. 22. 21:32","title":"Brutális megszorításra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","shortLead":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","id":"20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ee24c6-3104-4c01-8cf5-2face198a2cc","keywords":null,"link":"/elet/20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","timestamp":"2019. október. 21. 22:21","title":"Ötvenöt elefántot ölt meg az aszály Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos várja a közgyűlés döntését a Városligetről. ","shortLead":"A kormánybiztos várja a közgyűlés döntését a Városligetről. ","id":"20191022_Furjes_Az_is_lehet_hogy_menet_kozben_allitanak_le_epitkezeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f9d7d-40c6-4fa8-8ce5-925eb7f151c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Furjes_Az_is_lehet_hogy_menet_kozben_allitanak_le_epitkezeseket","timestamp":"2019. október. 22. 20:24","title":"Fürjes: Az is lehet, hogy menet közben állítanak le építkezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63fe38-94d0-42ba-8b46-240e27aadb24","keywords":null,"link":"/360/201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","timestamp":"2019. október. 22. 07:00","title":"Szervizeléskor összetört a kütyü, a cég mossa kezeit. Mi a teendő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt. Ilyen hangos például egy cölöpverőgép. Videó.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt...","id":"20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466feb1-71e3-432a-b0b3-8e2d5f3502be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","timestamp":"2019. október. 22. 12:28","title":"Különleges nevű madár a világ leghangosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron sokkötetes életműve, amely mindenki forradalomképét átalakítja, aki hagyja, hogy hasson rá a valóság. Most a női szemszöggel foglalkozik.","shortLead":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron...","id":"201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52c20-0c3c-400e-90c8-4956268af39f","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","timestamp":"2019. október. 22. 15:01","title":"Tabudöntő könyv jelent meg az 56-os Pesti lányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c586ec-3f88-4d39-b7b1-a755ff5585c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szúrópróbaszerűen.","shortLead":"Szúrópróbaszerűen.","id":"20191022_Drogtesztjet_lobogtatta_a_Mi_Hazank_kepviseloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c586ec-3f88-4d39-b7b1-a755ff5585c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de502d0-fe30-4bfe-9eea-42e551203f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Drogtesztjet_lobogtatta_a_Mi_Hazank_kepviseloje","timestamp":"2019. október. 22. 12:44","title":"Drogtesztet lengetett be a Mi Hazánk a politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]